Кричавшего во время речи Нетаньяху мужчину попросили покинуть зал ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2025
17:10 26.09.2025
Кричавшего во время речи Нетаньяху мужчину попросили покинуть зал ГА ООН
ООН, 26 сен - РИА Новости. Служба безопасности ООН потребовала покинуть зал Генассамблеи и сопроводила на выход мужчину в инвалидном кресле, который кричал во время выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия. Мужчина находился на верхнем ряду балкона Генассамблеи и несколько раз громко кричал во время речи Нетаньяху. После очередного выкрика служба безопасности ООН потребовала мужчину в кресле покинуть зал Генассамблеи и сопроводила его на выход вместе с человеком, находившимся там вместе с кричавшим. Нетаньяху в пятницу выступает первым. Члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи израильского премьера, политика также освистали.
ООН, 26 сен - РИА Новости. Служба безопасности ООН потребовала покинуть зал Генассамблеи и сопроводила на выход мужчину в инвалидном кресле, который кричал во время выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия.
Мужчина находился на верхнем ряду балкона Генассамблеи и несколько раз громко кричал во время речи Нетаньяху.
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
После очередного выкрика служба безопасности ООН потребовала мужчину в кресле покинуть зал Генассамблеи и сопроводила его на выход вместе с человеком, находившимся там вместе с кричавшим.
Нетаньяху в пятницу выступает первым. Члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи израильского премьера, политика также освистали.
Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху
