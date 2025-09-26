https://ria.ru/20250926/oon-2044642927.html
Кричавшего во время речи Нетаньяху мужчину попросили покинуть зал ГА ООН
Кричавшего во время речи Нетаньяху мужчину попросили покинуть зал ГА ООН
Кричавшего во время речи Нетаньяху мужчину попросили покинуть зал ГА ООН
Служба безопасности ООН потребовала покинуть зал Генассамблеи и сопроводила на выход мужчину в инвалидном кресле, который кричал во время выступления
ООН, 26 сен - РИА Новости. Служба безопасности ООН потребовала покинуть зал Генассамблеи и сопроводила на выход мужчину в инвалидном кресле, который кричал во время выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия. Мужчина находился на верхнем ряду балкона Генассамблеи и несколько раз громко кричал во время речи Нетаньяху. После очередного выкрика служба безопасности ООН потребовала мужчину в кресле покинуть зал Генассамблеи и сопроводила его на выход вместе с человеком, находившимся там вместе с кричавшим. Нетаньяху в пятницу выступает первым. Члены многих делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в начале речи израильского премьера, политика также освистали.
Кричавшего во время речи Нетаньяху мужчину попросили покинуть зал ГА ООН
