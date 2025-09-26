Рейтинг@Mail.ru
Над аэропортом Ольборга в Дании закрывали воздушное пространство - РИА Новости, 26.09.2025
06:49 26.09.2025 (обновлено: 07:01 26.09.2025)
Над аэропортом Ольборга в Дании закрывали воздушное пространство
Над аэропортом Ольборга в Дании закрывали воздушное пространство - РИА Новости, 26.09.2025
Над аэропортом Ольборга в Дании закрывали воздушное пространство
Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании было закрыто из-за сообщений о том, что в районе воздушной гавани был замечен БПЛА, сообщает датский... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании было закрыто из-за сообщений о том, что в районе воздушной гавани был замечен БПЛА, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции региона Северная Ютландия Кристиана Тильстеда. "Воздушное пространство над Ольборгом закрыто... Поступают сообщения о том, что в этом районе видели БПЛА, из-за чего воздушное пространство было закрыто", - сообщает телеканал. По словам Тильстеда, воздушное пространство было закрыто в 0:40 мск. Как сообщает телеканал, в аэропорт были направлены дополнительные силы полиции.Спустя почти час, в 1:35 мск, его снова открыли. По данным канала, в результате инцидента были перенаправлены два рейса.В ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве". Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. Агентство передавало, что полиция Дании также получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен в свою очередь заявил, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежесированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. В понедельник аэропорт Копенгагена закрывался из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Полиция Копенгагена ранее сообщила РИА Новости, что три дрона наблюдалось у аэропорта датской столицы, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Над аэропортом Ольборга в Дании закрывали воздушное пространство

Аэропорт Ольборга в Дании закрывали из-за сообщений о беспилотниках

© iStock.com / mathessДания
Дания - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© iStock.com / mathess
Дания. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании было закрыто из-за сообщений о том, что в районе воздушной гавани был замечен БПЛА, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции региона Северная Ютландия Кристиана Тильстеда.
"Воздушное пространство над Ольборгом закрыто... Поступают сообщения о том, что в этом районе видели БПЛА, из-за чего воздушное пространство было закрыто", - сообщает телеканал.
По словам Тильстеда, воздушное пространство было закрыто в 0:40 мск. Как сообщает телеканал, в аэропорт были направлены дополнительные силы полиции.
Спустя почти час, в 1:35 мск, его снова открыли. По данным канала, в результате инцидента были перенаправлены два рейса.
В ночь на четверг сервис Flightradar24 сообщил, что аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за "беспилотников в воздушном пространстве". Позднее агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что появление беспилотников также затронуло вооруженные силы Дании, поскольку аэропорт Ольборга используется как военная база. Агентство передавало, что полиция Дании также получила информацию о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен в свою очередь заявил, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются срежесированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
В понедельник аэропорт Копенгагена закрывался из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Полиция Копенгагена ранее сообщила РИА Новости, что три дрона наблюдалось у аэропорта датской столицы, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
