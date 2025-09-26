Рейтинг@Mail.ru
Рестрикции против Ирана утратят актуальность по окончании резолюции СБ 2231 - РИА Новости, 26.09.2025
23:25 26.09.2025
Рестрикции против Ирана утратят актуальность по окончании резолюции СБ 2231
Рестрикции против Ирана утратят актуальность по окончании резолюции СБ 2231 - РИА Новости, 26.09.2025
Рестрикции против Ирана утратят актуальность по окончании резолюции СБ 2231
Любые ограничения против Ирана "утратят актуальность" с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, заявил первый зампостпреда РФ при ООН...
в мире
россия
иран
китай
дмитрий полянский
оон
ООН, 26 сен – РИА Новости. Любые ограничения против Ирана "утратят актуальность" с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Поэтому и в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность", – сказал он в ходе заседания Совбеза. Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
россия
иран
китай
в мире, россия, иран, китай, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, Иран, Китай, Дмитрий Полянский, ООН
Рестрикции против Ирана утратят актуальность по окончании резолюции СБ 2231

Полянский: любые ограничения против Ирана утратят актуальность 18 октября

ООН, 26 сен – РИА Новости. Любые ограничения против Ирана "утратят актуальность" с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Поэтому и в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность", – сказал он в ходе заседания Совбеза.
Ранее в пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
США, Британия и Франция нацелены развалить ядерную сделку, заявил Полянский
