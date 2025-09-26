https://ria.ru/20250926/ofisy-2044385755.html

Доля свободных офисов в столице во II квартале осталась на низком уровне

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Во втором квартале текущего года доля вакантных офисных площадей составила 5%, данный показатель фактически не отличается от показателя первых трех месяцев этого года, это говорит о стабилизации рынка, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.По ее словам, уже два года в Москве отмечена тенденция сокращения свободных площадей на фоне высокой деловой активности."Однако по итогам второго квартала 2025 года мы видим, что доля свободных офисных площадей в Москве стабилизировалась на низком уровне – она составила 5%, сократившись всего на 1,1 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года: в сегменте класса A вакантность уменьшилась на 1,4 процентного пункта, в сегменте B – на 0,7 процентного пункта. По прогнозам аналитиков, к концу года доля свободных офисов в Москве не превысит 4,9%, что говорит о тенденции к стабилизации рынка. Ситуация объясняется завершением волны оптимизации площадей со стороны арендаторов", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.При этом в столице стабилизируются также арендные ставки. Так, в среднем стоимость аренды выросла на 2%, если сравнить цены с первыми тремя месяцами этого года. Ставка составила во втором квартале - 29,2 тысячи рублей за "квадрат". Рекордные ставки в столице за аренду были зафиксированы в прошлом году, теперь наблюдается закономерное замедление динамики, что стало благоприятным фактором снижения рисков ценового давления на арендаторов и удержания текущих уровней вакантности.За первые шесть месяцев текущего года объем договоров покупки и аренды офисных площадей классов А и B составил 0,7 миллиона квадратных метров, данный показатель на 15% меньше, чем в 2024 году.Эта корректировка во многом связана с эффектом высокой базы, которая была характерна для 2024 года. В этом году активность распределяется более равномерно по отраслям: ключевыми остаются ИТ и телекоммуникации, профессиональные услуги, добыча и производство – суммарно 57% объема сделок. Эта тенденция говорит о том, что рынок начинает стабильно функционировать после произошедших всплесков.Ожидается, к концу текущего года в мегаполисе введут в эксплуатацию до 600 тысяч "квадратов", в основном под конкретных заказчиков.По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, объемы перспективного строительства нежилой недвижимости показывают положительную динамику. Эта тенденция говорит о сохранении благоприятного инвестклимата на территории Москвы.Он добавил, что за первое полугодие 2025 года специалисты ведомства оформили 22 разрешения, позволяющих возвести объекты деловой инфраструктуры общей площадью почти 556 тысяч квадратных метров."За аналогичный период прошлого года было одобрено строительство 16 объектов суммарной площадью свыше 652 тысяч "квадратов". В настоящее время инвесторы делают ставку на проекты с гибкими планировками и продуманной средой, соответствующие современным "зеленым" стандартам и оснащенные интеллектуальными инженерными системами", – подчеркнул Слободчиков.Ранее Багреева сообщала, что объем платных услуг населению в столице за первые шесть месяцев текущего года достиг 2,2 триллиона рублей, рост в сопоставимых ценах за этот период составил 2,2%, если сравнивать показатель с таким же периодом 2024 года.

