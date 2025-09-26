https://ria.ru/20250926/obstrely-2044459032.html
Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР
2025-09-26T01:06:00+03:00
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на шахтерском направлении", - говорится в сообщении управления. Как отмечает ведомство, сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Всего было выпущено два боеприпаса. В предыдущие сутки было зафиксировано пять обстрелов.
