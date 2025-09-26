https://ria.ru/20250926/obman-2044597325.html

Кассир, обманувшая фанатов "Руки Вверх!", объяснила свой поступок

Кассир, обманувшая фанатов "Руки Вверх!", объяснила свой поступок

Кассир, обманувшая фанатов "Руки Вверх!", объяснила свой поступок

Задержанная за мошенничество с билетами на концерт "Руки Вверх!" в Туле кассир в ходе допроса, данными о котором поделилась официальный представитель МВД России

ТУЛА, 26 сен – РИА Новости. Задержанная за мошенничество с билетами на концерт "Руки Вверх!" в Туле кассир в ходе допроса, данными о котором поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк, заявила, что испытывала финансовые трудности. В пятницу Волк в своем Telegram-канале сообщила, что кассира организации, занимающейся реализацией билетов на концерты в Туле, задержали по подозрению в мошенничестве. Она не внесла на счет организаторов концерта деньги за официально проданные билеты, а также продала другую часть билетов без внесения их в базу. В результате десятки фанатов не смогли попасть на выступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "У меня была финансовая проблема, я взяла из кассы деньги и не внесла их вовремя. Просто не успела доплатить до полной стоимости этого билета. А взяла деньги из кассы организатора концертов", - сообщает задержанная. Фанаты группы "Руки Вверх!" ранее рассказали РИА Новости, что не смогли попасть на концерт, который проходил в "Тула-Арене" 25 сентября, из-за незарегистрированных билетов. По их словам, билеты они покупали у женщины, которая оставила свой номер телефона на стенде киоска по продаже концертных билетов, расположенного в торговом центре. За день до концерта обманутым гражданам сказали, что билетов не будет, но можно вернуть деньги, однако этого сделать не удалось. Количество обманутых людей пока неизвестно, но перед концертом собралась "огромная очередь" людей, имевших фальшивые билеты, причем на официальном сайте "Руки Вверх!" все билеты были проданы, сообщил РАИ Новости концертный директор коллектива Роберт Погосян.

