04:56 26.09.2025
В Осло арестовали две квартиры, якобы принадлежащие "Аэрофлоту"
В Осло арестовали две квартиры, якобы принадлежащие "Аэрофлоту"
в мире
осло
лондон
россия
николай глушков
аэрофлот
скотленд-ярд
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Окружной суд Осло наложил арест на две квартиры, расположенные в норвежской столице и якобы принадлежащие российской авиакомпании "Аэрофлот", в связи с урегулированием вопросов, связанных с имуществом бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, найденного мертвым в Лондоне в 2018 году, сообщает норвежский телеканал TV2. По данным TV2, британский адвокат Субир Десаи с 2023 года ищет активы, принадлежащие "Аэрофлоту". "В постановлении от окружного суда Осло говорится, что две квартиры на (улице - ред.) Вельхавенс-гате в Осло - единственное имущество, которое адвокат смог идентифицировать как собственность "Аэрофлота" за пределами России... Окружной суд Осло вынес решение об аресте этих двух квартир", - говорится в материале телеканала. Как сообщает TV2, "Аэрофлот" якобы владеет этими квартирами с 2006 года. Решение суда означает, что "Аэрофлот" не получит их обратно, пока не выплатит некую сумму в связи с делом об имуществе покойного Глушкова, отмечает телеканал. Причина, по которой авиакомпания должна выплатить деньги, в решении суда не указывается. Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения. В Следственном комитете РФ заявляли о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
в мире, осло, лондон, россия, николай глушков, аэрофлот, скотленд-ярд
В мире, Осло, Лондон, Россия, Николай Глушков, Аэрофлот, Скотленд-Ярд
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Окружной суд Осло наложил арест на две квартиры, расположенные в норвежской столице и якобы принадлежащие российской авиакомпании "Аэрофлот", в связи с урегулированием вопросов, связанных с имуществом бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, найденного мертвым в Лондоне в 2018 году, сообщает норвежский телеканал TV2.
По данным TV2, британский адвокат Субир Десаи с 2023 года ищет активы, принадлежащие "Аэрофлоту".
"В постановлении от окружного суда Осло говорится, что две квартиры на (улице - ред.) Вельхавенс-гате в Осло - единственное имущество, которое адвокат смог идентифицировать как собственность "Аэрофлота" за пределами России... Окружной суд Осло вынес решение об аресте этих двух квартир", - говорится в материале телеканала.
Как сообщает TV2, "Аэрофлот" якобы владеет этими квартирами с 2006 года. Решение суда означает, что "Аэрофлот" не получит их обратно, пока не выплатит некую сумму в связи с делом об имуществе покойного Глушкова, отмечает телеканал. Причина, по которой авиакомпания должна выплатить деньги, в решении суда не указывается.
Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения. В Следственном комитете РФ заявляли о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
