Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 26.09.2025
17:05 26.09.2025
Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху
в мире
израиль
палестина
сша
биньямин нетаньяху
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое государство" на своей территории и не совершит "национального самоубийства". "Это откровенное безумие. Это безумие, и мы не допустим этого. Итак, ещё одно послание тем западным лидерам: Израиль не позволит вам вталкивать нам в горло террористическое государство. Мы не совершим национального самоубийства только потому, что у вас не хватает смелости противостоять враждебным СМИ и антисемитским толпам, требующим крови Израиля", - заявил в своей речи на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
в мире, израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Израиль, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Richard DrewБиньямин Нетаньяху выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Richard Drew
Биньямин Нетаньяху выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
ООН, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое государство" на своей территории и не совершит "национального самоубийства".
"Это откровенное безумие. Это безумие, и мы не допустим этого. Итак, ещё одно послание тем западным лидерам: Израиль не позволит вам вталкивать нам в горло террористическое государство. Мы не совершим национального самоубийства только потому, что у вас не хватает смелости противостоять враждебным СМИ и антисемитским толпам, требующим крови Израиля", - заявил в своей речи на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
