Израиль не допустит создания Палестинского государства, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль не позволит создать террористическое государство Палестины
© AP Photo / Richard DrewБиньямин Нетаньяху выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Richard Drew
Биньямин Нетаньяху выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Читать ria.ru в
ООН, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН предупредил западных лидеров, что Израиль не позволит создать "террористическое государство" на своей территории и не совершит "национального самоубийства".
"Это откровенное безумие. Это безумие, и мы не допустим этого. Итак, ещё одно послание тем западным лидерам: Израиль не позволит вам вталкивать нам в горло террористическое государство. Мы не совершим национального самоубийства только потому, что у вас не хватает смелости противостоять враждебным СМИ и антисемитским толпам, требующим крови Израиля", - заявил в своей речи на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
Вчера, 16:24