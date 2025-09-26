https://ria.ru/20250926/netanyakhu-2044622005.html

Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН - РИА Новости, 26.09.2025

Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 26 сен — РИА Новости. Премьера-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН, передает корреспондент РИА Новости.На сегодняшнем заседании Нетаньяху выступал первым. Когда он поднялся на трибуну, многие делегации покинули зал. А затем речь премьера то и дело прерывали криками.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным палестинской администрации, за все время погибли более 65 тысяч человек, большинство их них мирные жители.Независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

