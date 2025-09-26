https://ria.ru/20250926/netanjahu-2044645971.html
Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана в Иране
Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, потребовал ликвидировать имеющиеся в Иране запасы обогащённого урана. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, потребовал ликвидировать имеющиеся в Иране запасы обогащённого урана. "Мы не должны позволить Ирану восстановить свои военные ядерные возможности. Запасы обогащённого урана в Иране. Эти запасы должны быть уничтожены", - заявил он в своей речи на ГА ООН. Речь Нетаньяху несколько минут не могла начаться из-за выкриков в зале, часть делегаций покинула заседание. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран"выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
