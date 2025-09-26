https://ria.ru/20250926/neft-2044700439.html
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году на 2,8%
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году на 2,8% - РИА Новости, 26.09.2025
Минэкономразвития ожидает роста экспорта нефтепродуктов в 2026 году на 2,8%
Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста экспорта нефтепродуктов из России по итогам года на 2,8%, до 125,9 миллиона тонн, а в следующем году – на 4,8%,... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минэкономразвития в базовом сценарии ждет роста экспорта нефтепродуктов из России по итогам года на 2,8%, до 125,9 миллиона тонн, а в следующем году – на 4,8%, до 132 миллионов, следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который опубликован на его сайте. В 2027 и 2028 годах ведомство прогнозирует рост экспорта российских нефтепродуктов до 134 миллионов тонн. В апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало экспорта нефтепродуктов в 2025 году на уровне 125,9 миллиона тонн, в 2026 году – 132 миллиона, а в 2027 и 2028 годах – по 134 миллиона тонн. Таким образом, министерство сохранило прогноз. Согласно обновленному консервативному прогнозу, экспорт нефтепродуктов в 2025 году составит 125,9 миллиона тонн, в 2026 году сократится до 125,6 миллиона, в 2027 году – до 122,4 миллиона, а в 2028 году - до 122,3 миллиона тонн.
