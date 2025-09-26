https://ria.ru/20250926/nds-2044571345.html
Песков рассказал об отношении в Кремле к предложениям правительства по НДС
Песков рассказал об отношении в Кремле к предложениям правительства по НДС - РИА Новости, 26.09.2025
Песков рассказал об отношении в Кремле к предложениям правительства по НДС
Кремль не считает, что предложения кабмина по налогу на добавленную стоимость (НДС) могут негативно отразиться на деловом климате в России, заявил... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:17:00+03:00
2025-09-26T14:17:00+03:00
2025-09-26T14:17:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983774_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_191ad1e520d07a1d1314344304697b91.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кремль не считает, что предложения кабмина по налогу на добавленную стоимость (НДС) могут негативно отразиться на деловом климате в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Нет, не считает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983774_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_4697b91ea3f087d1904248d32c93d0df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Песков рассказал об отношении в Кремле к предложениям правительства по НДС
Песков: в Кремле не считают, что пересмотр НДС негативно отразится на бизнесе