В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС

В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС

В Кремле прокомментировали предложения правительства по НДС

Аргументация правительства в предложениях по НДС убедительна и обоснована, а действия кабмина продуманные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Аргументация правительства в предложениях по НДС убедительна и обоснована, а действия кабмина продуманные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что пересмотр НДС негативно отразится на деловом климате в России.

