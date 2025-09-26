https://ria.ru/20250926/natsproekty-2044669556.html

Россия направляет значительные ресурсы в нацпроекты, заявил Путин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия направляет значительные ресурсы в реализацию нацпроектов, жители должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин."Ресурсы в реализацию нацпроектов направляются значительные. И, конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

