Россия направляет значительные ресурсы в нацпроекты, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2025
18:24 26.09.2025 (обновлено: 18:38 26.09.2025)
Россия направляет значительные ресурсы в нацпроекты, заявил Путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия направляет значительные ресурсы в реализацию нацпроектов, жители должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин."Ресурсы в реализацию нацпроектов направляются значительные. И, конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия направляет значительные ресурсы в реализацию нацпроектов, жители должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ресурсы в реализацию нацпроектов направляются значительные. И, конечно, люди должны видеть конкретные, осязаемые результаты непосредственно там, где они живут", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
24 сентября, 14:52
 
