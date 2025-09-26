Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО обсуждают возможность закупки оружия у США для Украины - РИА Новости, 26.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 26.09.2025
Страны НАТО обсуждают возможность закупки оружия у США для Украины
ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Страны НАТО обсуждают возможность закупки американского вооружения для последующей ее передаче Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Вчера я разговаривал с генеральным секретарем НАТО на тему финансовой поддержки Украины со стороны стран НАТО. Речь шла о закупках американского вооружения", - сказал Туск. Он пояснил, что "американцы еще раньше говорили, что готовы продавать оружие Европе, чтобы та могла передавать это оружие Украине". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Страны НАТО обсуждают возможность закупки американского вооружения для последующей ее передаче Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Вчера я разговаривал с генеральным секретарем НАТО на тему финансовой поддержки Украины со стороны стран НАТО. Речь шла о закупках американского вооружения", - сказал Туск.
Он пояснил, что "американцы еще раньше говорили, что готовы продавать оружие Европе, чтобы та могла передавать это оружие Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину
