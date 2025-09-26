https://ria.ru/20250926/nato-2044614716.html
Страны НАТО обсуждают возможность закупки оружия у США для Украины
Страны НАТО обсуждают возможность закупки оружия у США для Украины - РИА Новости, 26.09.2025
Страны НАТО обсуждают возможность закупки оружия у США для Украины
Страны НАТО обсуждают возможность закупки американского вооружения для последующей ее передаче Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
ВАРШАВА, 26 сен – РИА Новости. Страны НАТО обсуждают возможность закупки американского вооружения для последующей ее передаче Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Вчера я разговаривал с генеральным секретарем НАТО на тему финансовой поддержки Украины со стороны стран НАТО. Речь шла о закупках американского вооружения", - сказал Туск. Он пояснил, что "американцы еще раньше говорили, что готовы продавать оружие Европе, чтобы та могла передавать это оружие Украине". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Страны НАТО обсуждают возможность закупки оружия у США для Украины
