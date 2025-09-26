https://ria.ru/20250926/nato-2044462978.html

Генсек НАТО высказался о реакции на якобы вторжения российских самолетов

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. НАТО намерено сохранить неопределенность в отношении возможной реакции на предполагаемые "вторжения" российских самолетов в воздушное пространство альянса, заявил генсек НАТО в интервью телеканалу Newsmax. "Мы всегда будем относиться к этому немного двусмысленно, потому что не хотим, чтобы он (президент РФ Владимир Путин - ред.) знал слишком много, но я могу заверить вас, что мы узнаем, когда нарушается 5-я статья (НАТО о коллективной обороне - ред.), и он тоже узнает, я могу вас заверить", - сказал он. Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

