Генсек НАТО высказался о реакции на якобы вторжения российских самолетов - РИА Новости, 26.09.2025
02:02 26.09.2025 (обновлено: 03:32 26.09.2025)
Генсек НАТО высказался о реакции на якобы вторжения российских самолетов
Генсек НАТО высказался о реакции на якобы вторжения российских самолетов
в мире
россия
эстония
республика карелия
владимир путин
дмитрий песков
нато
миг-31
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. НАТО намерено сохранить неопределенность в отношении возможной реакции на предполагаемые "вторжения" российских самолетов в воздушное пространство альянса, заявил генсек НАТО в интервью телеканалу Newsmax. "Мы всегда будем относиться к этому немного двусмысленно, потому что не хотим, чтобы он (президент РФ Владимир Путин - ред.) знал слишком много, но я могу заверить вас, что мы узнаем, когда нарушается 5-я статья (НАТО о коллективной обороне - ред.), и он тоже узнает, я могу вас заверить", - сказал он. Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
в мире, россия, эстония, республика карелия, владимир путин, дмитрий песков, нато, миг-31
В мире, Россия, Эстония, Республика Карелия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, МиГ-31
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. НАТО намерено сохранить неопределенность в отношении возможной реакции на предполагаемые "вторжения" российских самолетов в воздушное пространство альянса, заявил генсек НАТО в интервью телеканалу Newsmax.
"Мы всегда будем относиться к этому немного двусмысленно, потому что не хотим, чтобы он (президент РФ Владимир Путин - ред.) знал слишком много, но я могу заверить вас, что мы узнаем, когда нарушается 5-я статья (НАТО о коллективной обороне - ред.), и он тоже узнает, я могу вас заверить", - сказал он.
Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Восточный страх: Европа приготовилась к вторжению
15 сентября, 08:00
 
