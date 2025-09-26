Рейтинг@Mail.ru
Ученые НАСА изучили возможность ядерного подрыва астероида 2024 YR4 - РИА Новости, 26.09.2025
Наука
 
07:54 26.09.2025
Ученые НАСА изучили возможность ядерного подрыва астероида 2024 YR4
Ученые НАСА изучили возможность ядерного подрыва астероида 2024 YR4 - РИА Новости, 26.09.2025
Ученые НАСА изучили возможность ядерного подрыва астероида 2024 YR4
Команда ученых, в которую входят специалисты американского космического агентства НАСА, изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 с помощью ядерного оружия РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Команда ученых, в которую входят специалисты американского космического агентства НАСА, изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 с помощью ядерного оружия до столкновения объекта с Луной, определив временные рамки уничтожения астероида, следует из научной работы, опубликованной на портале ResearchGate. В публикации на портале подчеркивается, что астероид приблизится к Земле в 2028 и 2032 годах. По данным НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. "В нашей текущей работе мы предполагаем, что мощное разрушение, будь то кинетическое или ядерное, должно произойти не позднее, чем за три месяца до даты столкновения с Луной, то есть не позднее 22 сентября 2032 года", - говорится в исследовании. Ученые также отметили, что временное окно для отправки миссии для ядерного уничтожения астероида находится между поздними месяцами 2029-2032 годов, в то время как миссия для его уничтожения кинетическим методом должна быть отправлена в космос в промежутке между апрелем 2030 и апрелем 2032 года. При этом команда добавила, что необходима дальнейшая работа по разработке конкретных требований к тому, когда конкретно должно быть выполнено разрушение астероида и как должно измеряться качество результата. В июле телеканал CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк сообщил, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли. По этой причине эксперты заключили, что идеи планетарной обороны в будущем должны затронуть не только околоземное, но также и окололунное пространство. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
Ученые НАСА изучили возможность ядерного подрыва астероида 2024 YR4

НАСА изучило возможность подрыва астероида 2024 YR4 до столкновения с Луной

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Команда ученых, в которую входят специалисты американского космического агентства НАСА, изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 с помощью ядерного оружия до столкновения объекта с Луной, определив временные рамки уничтожения астероида, следует из научной работы, опубликованной на портале ResearchGate.
В публикации на портале подчеркивается, что астероид приблизится к Земле в 2028 и 2032 годах. По данным НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%.
"В нашей текущей работе мы предполагаем, что мощное разрушение, будь то кинетическое или ядерное, должно произойти не позднее, чем за три месяца до даты столкновения с Луной, то есть не позднее 22 сентября 2032 года", - говорится в исследовании.
Ученые также отметили, что временное окно для отправки миссии для ядерного уничтожения астероида находится между поздними месяцами 2029-2032 годов, в то время как миссия для его уничтожения кинетическим методом должна быть отправлена в космос в промежутке между апрелем 2030 и апрелем 2032 года.
При этом команда добавила, что необходима дальнейшая работа по разработке конкретных требований к тому, когда конкретно должно быть выполнено разрушение астероида и как должно измеряться качество результата.
В июле телеканал CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк сообщил, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли. По этой причине эксперты заключили, что идеи планетарной обороны в будущем должны затронуть не только околоземное, но также и окололунное пространство.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
