Ученые НАСА изучили возможность ядерного подрыва астероида 2024 YR4

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Команда ученых, в которую входят специалисты американского космического агентства НАСА, изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 с помощью ядерного оружия до столкновения объекта с Луной, определив временные рамки уничтожения астероида, следует из научной работы, опубликованной на портале ResearchGate. В публикации на портале подчеркивается, что астероид приблизится к Земле в 2028 и 2032 годах. По данным НАСА, на данный момент вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. "В нашей текущей работе мы предполагаем, что мощное разрушение, будь то кинетическое или ядерное, должно произойти не позднее, чем за три месяца до даты столкновения с Луной, то есть не позднее 22 сентября 2032 года", - говорится в исследовании. Ученые также отметили, что временное окно для отправки миссии для ядерного уничтожения астероида находится между поздними месяцами 2029-2032 годов, в то время как миссия для его уничтожения кинетическим методом должна быть отправлена в космос в промежутке между апрелем 2030 и апрелем 2032 года. При этом команда добавила, что необходима дальнейшая работа по разработке конкретных требований к тому, когда конкретно должно быть выполнено разрушение астероида и как должно измеряться качество результата. В июле телеканал CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк сообщил, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тысяч тонн лунной породы, которая повредит спутники и другие аппараты на орбите Земли. По этой причине эксперты заключили, что идеи планетарной обороны в будущем должны затронуть не только околоземное, но также и окололунное пространство. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

