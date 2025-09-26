Рейтинг@Mail.ru
Военных сил спецопераций ВСУ заочно осудили за нападения в приграничье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 26.09.2025
Военных сил спецопераций ВСУ заочно осудили за нападения в приграничье
Военных сил спецопераций ВСУ заочно осудили за нападения в приграничье
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командиров и их подчиненных из войск специальных операций ВСУ за нападения РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командиров и их подчиненных из войск специальных операций ВСУ за нападения на российских пограничников в Белгородской и Брянской областях, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры. "Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении девятерых военнослужащих вооруженных сил Украины… Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы, с отбыванием от 5 до 12 первых лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвинительный приговор вынесен в отношении начальника управления подготовки штаба командования сил специальных операций полковника Владимира Шаблия, командира отдельного центра специальных операций "Запад" полковника Андрея Матвиишина, а также военнослужащих центра: командира группы Ярослава Козуба, его заместителя Владимира Хруща, командира отделения Ярослава Салимовского, оператора-огнеметчика Юрия Смекалова, старшего разведчика Михаила Волосюка, старшего оператора отделения Дмитрия Зайцева, старшего разведчика-снайпера Владимира Савко-Бахтеева. Они признаны виновными по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку). В суде было установлено, что в апреле–июле 2022 года подсудимые совершили несколько нападений на российских пограничников на территории Белгородской и Брянской областей, приведшие к ранениям и гибели потерпевших. Все они объявлены в федеральный и межгосударственный розыск; им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Матвиишин в декабре 2024 года был заочно приговорен к 24 годам лишения свободы по делу о террористических атаках на российские войска в Курской и Брянской областях.
Военных сил спецопераций ВСУ заочно осудили за нападения в приграничье

Военных из войск спецопераций ВСУ заочно осудили за нападения на границе

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командиров и их подчиненных из войск специальных операций ВСУ за нападения на российских пограничников в Белгородской и Брянской областях, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
"Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении девятерых военнослужащих вооруженных сил Украины… Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы, с отбыванием от 5 до 12 первых лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвинительный приговор вынесен в отношении начальника управления подготовки штаба командования сил специальных операций полковника Владимира Шаблия, командира отдельного центра специальных операций "Запад" полковника Андрея Матвиишина, а также военнослужащих центра: командира группы Ярослава Козуба, его заместителя Владимира Хруща, командира отделения Ярослава Салимовского, оператора-огнеметчика Юрия Смекалова, старшего разведчика Михаила Волосюка, старшего оператора отделения Дмитрия Зайцева, старшего разведчика-снайпера Владимира Савко-Бахтеева.
Они признаны виновными по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку). В суде было установлено, что в апреле–июле 2022 года подсудимые совершили несколько нападений на российских пограничников на территории Белгородской и Брянской областей, приведшие к ранениям и гибели потерпевших. Все они объявлены в федеральный и межгосударственный розыск; им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Матвиишин в декабре 2024 года был заочно приговорен к 24 годам лишения свободы по делу о террористических атаках на российские войска в Курской и Брянской областях.
