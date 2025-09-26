https://ria.ru/20250926/nalog-2044372429.html

Налог на вклады: кого касается, как и сколько оплачивать

Налог на вклады: кого касается, как и сколько оплачивать - РИА Новости, 26.09.2025

Налог на вклады: кого касается, как и сколько оплачивать

Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам. Кто должен это сделать, какие суммы... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T08:01:00+03:00

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151269/34/1512693436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_363cd3e73dcfad4ee01eaebd0eb10ee4.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Светлана Медведева. Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам. Кто должен это сделать, какие суммы начисляются и как погасить задолженность — в материале РИА Новости.Налог на вкладыЭтот налог действует с 1 января 2021-го. Но впервые его взимали только в прошлом году.Сейчас надо рассчитаться за 2024-й. По данным ВТБ, россияне заработали тогда на вкладах и накопительных счетах более семи триллионов рублей."Налогом облагаются лишь проценты, а не сумма депозита", — подчеркивает председатель комиссии по финансовым рынкам МГО "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Согласно статье 214.2 Налогового кодекса России, учитываются доходы по всем вкладам, за исключением тех, где ставка не превышает одного процента на протяжении всего календарного года, и счетов эскроу.По валютным депозитам доход пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на момент выплаты процентов.Кто платитНалог обязателен как для резидентов, так и для нерезидентов при условии, что процентный доход получен в России.Налоговый резидент — это тот, кто находится в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев. Для нерезидентов ставка — 15 процентов независимо от дохода (пункт 3 статьи 224 НК), объясняет Диашов."Для резидентов — 13 процентов при доходе до 2,4 миллиона рублей, если больше — 15", — добавляет специалист.Как рассчитываетсяПредусмотрен необлагаемый налогом минимум. По Налоговому кодексу, это доход с миллиона рублей при максимальной за год ключевой ставке, указывает эксперт МГО "ОПОРЫ РОССИИ" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.В 2024-м ставку подняли до 21 процента. Таким образом, необлагаемая сумма — 210 тысяч рублей."То есть при таком доходе и меньше ни копейки платить не нужно. Если же вы заработали на процентах, скажем, 272 тысячи, считаем: (272 000 — 210 000) * 0,13. Получается 8060 рублей", — приводит пример доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.Как уведомляютБанки до 1 февраля подают информацию по вкладам в налоговую. Если необлагаемая налогом сумма превышена, ФНС направляет уведомление в личный кабинет налогоплательщика.Если его нет, придет заказное письмо по адресу регистрации или информация отобразится на портале "Госуслуг", добавляет Диашов.Как уплатитьРассчитаться нужно не позднее 1 декабря.Проще всего — через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого потребуются интернет и логин с паролем для входа в систему."После авторизации надо перейти в раздел "Уплата налогов и пошлин", где отобразятся все начисления. Система предоставит подробную информацию о платеже, включая реквизиты и сумму. Затем вы получите электронный чек, который следует сохранить", — объясняет Диашов.То же самое доступно через портал "Госуслуги". Найти нужный раздел не составит труда.Кроме того, оплатить налог можно в любом отделении банка — по налоговому уведомлению. Или воспользоваться платежными терминалами."Еще один вариант: пополнить единый налоговый счет (ЕНС). Это относительно новый способ, упрощающий уплату различных налогов. Налоговая инспекция автоматически зачтет средства. Удобно, если нужно выполнить несколько платежей. Информация о состоянии вашего ЕНС есть в личном кабинете", — уточняет эксперт.Если возникают вопросы, всегда можно проконсультироваться в налоговой инспекции или воспользоваться онлайн-помощью на сайте ФНС России.

https://ria.ru/20250813/fns-2035006764.html

https://ria.ru/20250425/nalog-1729001126.html

https://ria.ru/20250320/lgoty-1730215629.html

https://ria.ru/20250919/fns-2043045527.html

https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф)