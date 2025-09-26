https://ria.ru/20250926/most-2044621434.html

Новый мост через Оку под Рязанью планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году

Новый мост через Оку под Рязанью планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году - РИА Новости, 26.09.2025

Новый мост через Оку под Рязанью планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обсудил с министром транспорта России Андреем Никитиным строительство нового моста через Оку, который... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:22:00+03:00

2025-09-26T16:22:00+03:00

2025-09-26T16:22:00+03:00

рязанская область

рязанская область

рязань

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908480401_0:0:2903:1632_1920x0_80_0_0_aa3fb2096ac3796e093069f82bc8fcda.jpg

РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обсудил с министром транспорта России Андреем Никитиным строительство нового моста через Оку, который планируется сдать в эксплуатацию в 2029 году. Малков написал в Telegram-канале в четверг, что встретился с министром транспорта России Андреем Никитиным. Чиновники обсудили развитие транспортной системы и ключевые инфраструктурные проекты региона, в том числе важнейший проект — строительство нового моста через Оку, сообщил губернатор. "Строительство поддержал президент (РФ Владимир Путин - ред.), на проект выделены федеральные средства. Сдача запланирована на 2029 год", - подчеркнул Малков. По словам главы региона, протяженность объекта с подходами составляет около 5,8 километра. Мост свяжет Рязань с Солотчей и пятью другими районами, обеспечит транзит до Нижегородской и Владимирской областей. Опоры высотой 20 метров позволят сохранить судоходство даже в период половодья. Малков добавил, что отдельной темой встречи стало развитие беспилотных авиационных систем. Рязанская область участвует в соответствующем нацпроекте. Цель этого проекта — создание сети центров проектирования, испытаний, производства и сертификации беспилотников. "Наши ключевые площадки — "Аэрокосмическая инновационная долина" и центр "ПРОТОС", где сегодня работают соответственно 114 и 41 резидент. Уже применяем дроны для предупреждения лесных пожаров и обработки сельхозугодий, в перспективе использование в здравоохранении и других сферах", - написал глава региона.

https://ria.ru/20250909/malkov-2040777052.html

рязанская область

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, рязань, павел малков