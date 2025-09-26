https://ria.ru/20250926/most-2044621434.html
Новый мост через Оку под Рязанью планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году
Новый мост через Оку под Рязанью планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году - РИА Новости, 26.09.2025
Новый мост через Оку под Рязанью планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обсудил с министром транспорта России Андреем Никитиным строительство нового моста через Оку, который планируется сдать в эксплуатацию в 2029 году.
РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обсудил с министром транспорта России Андреем Никитиным строительство нового моста через Оку, который планируется сдать в эксплуатацию в 2029 году.
Малков написал в Telegram-канале
в четверг, что встретился с министром транспорта России Андреем Никитиным. Чиновники обсудили развитие транспортной системы и ключевые инфраструктурные проекты региона, в том числе важнейший проект — строительство нового моста через Оку, сообщил губернатор.
"Строительство поддержал президент (РФ Владимир Путин - ред.), на проект выделены федеральные средства. Сдача запланирована на 2029 год", - подчеркнул Малков.
По словам главы региона, протяженность объекта с подходами составляет около 5,8 километра. Мост свяжет Рязань с Солотчей и пятью другими районами, обеспечит транзит до Нижегородской и Владимирской областей. Опоры высотой 20 метров позволят сохранить судоходство даже в период половодья.
Малков добавил, что отдельной темой встречи стало развитие беспилотных авиационных систем. Рязанская область участвует в соответствующем нацпроекте. Цель этого проекта — создание сети центров проектирования, испытаний, производства и сертификации беспилотников.
"Наши ключевые площадки — "Аэрокосмическая инновационная долина" и центр "ПРОТОС", где сегодня работают соответственно 114 и 41 резидент. Уже применяем дроны для предупреждения лесных пожаров и обработки сельхозугодий, в перспективе использование в здравоохранении и других сферах", - написал глава региона.