Движение на Крымском мосту восстановили

26.09.2025

Движение на Крымском мосту восстановили

безопасность

республика крым

крымский мост

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение по мосту было перекрыто в 0.30 мск. Ограничения продлились более двух часов. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Движение открыли в 02.40 мск.

республика крым

безопасность, республика крым, крымский мост