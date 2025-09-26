https://ria.ru/20250926/most-2044458102.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Вечером в четверг движение уже перекрывалось менее чем на час, причины перекрытия названы не были. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
