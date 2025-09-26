Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Моор провел урок истории на форуме "Утро" в Тюмени - РИА Новости, 26.09.2025
07:04 26.09.2025
Губернатор Моор провел урок истории на форуме "Утро" в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в Telegram-канале, что провел урок истории на форуме молодежи Уральского федерального округа "Утро", на котором рассказал о вкладе региона в победу в Великой Отечественной войне, об эвакуированных заводах и работавших на них женщинах и подростках. "Провел "Урок истории". Поговорили с ребятами о вкладе тюменцев в защиту Отечества – от эвакуации заводов и трудового подвига женщин и подростков в годы Великой Отечественной войны до героизма земляков сегодня. Вспомнили тюменские торпедные катера, бронепоезд "Патриот", истории фронтовиков... Связь времен очевидна. Тогда, в 1941-м, и сегодня, в 2025-м, регион остается надежной опорой страны", - сообщил Моор. Он рассказал, что сейчас тюменцы помогают участникам специальной военной операции, поддерживают семьи бойцов, создают новые технологии на оборонных предприятиях. Примером мужества и силы духа для молодых поколений стали сотни самоотверженных участников СВО, включая Героя России Рустама Сайфуллина. Форум "Утро" при поддержке Росмолодежи проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября. Уроки истории от губернаторов - это серия встреч делегаций участников форума с губернаторами регионов УрФО, которые выступают с лекциями об уникальных исторических фактах. Это новый формат для форума, который соответствует общероссийской тенденции на углубленное изучение истории. Фокус урока - вклад региона в победу в Великой Отечественной войне и в проведение СВО с акцентом на героях региона и ключевой роли молодых профессионалов в общественно-политическом развитии страны. Вместе с Моором урок истории провел губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, уроки истории от других глав уральских регионов также есть в планах.
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в Telegram-канале, что провел урок истории на форуме молодежи Уральского федерального округа "Утро", на котором рассказал о вкладе региона в победу в Великой Отечественной войне, об эвакуированных заводах и работавших на них женщинах и подростках.
"Провел "Урок истории". Поговорили с ребятами о вкладе тюменцев в защиту Отечества – от эвакуации заводов и трудового подвига женщин и подростков в годы Великой Отечественной войны до героизма земляков сегодня. Вспомнили тюменские торпедные катера, бронепоезд "Патриот", истории фронтовиков... Связь времен очевидна. Тогда, в 1941-м, и сегодня, в 2025-м, регион остается надежной опорой страны", - сообщил Моор.
Он рассказал, что сейчас тюменцы помогают участникам специальной военной операции, поддерживают семьи бойцов, создают новые технологии на оборонных предприятиях. Примером мужества и силы духа для молодых поколений стали сотни самоотверженных участников СВО, включая Героя России Рустама Сайфуллина.
Форум "Утро" при поддержке Росмолодежи проходит в Тюмени с 24 по 29 сентября. Уроки истории от губернаторов - это серия встреч делегаций участников форума с губернаторами регионов УрФО, которые выступают с лекциями об уникальных исторических фактах. Это новый формат для форума, который соответствует общероссийской тенденции на углубленное изучение истории. Фокус урока - вклад региона в победу в Великой Отечественной войне и в проведение СВО с акцентом на героях региона и ключевой роли молодых профессионалов в общественно-политическом развитии страны. Вместе с Моором урок истории провел губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, уроки истории от других глав уральских регионов также есть в планах.
