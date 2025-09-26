https://ria.ru/20250926/momotov-2044507757.html

Суд перенес беседу по иску Генпрокуратуры к судье ВС Момотову

Суд перенес беседу по иску Генпрокуратуры к судье ВС Момотову - РИА Новости, 26.09.2025

Суд перенес беседу по иску Генпрокуратуры к судье ВС Момотову

Останкинский суд Москвы перенес с 24 октября на 30 сентября беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова,... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы перенес с 24 октября на 30 сентября беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначена беседа 30 сентября", - следует из данных. Изначально заседание было назначено на 24 октября. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.

россия

