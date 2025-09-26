https://ria.ru/20250926/moldova-2044644517.html

В "Победе" прокомментировали снятие с выборов партии "Сердце Молдовы"

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Снятие с выборов партии "Сердце Молдовы", входящей в Патриотический блок, - это часть циничных попыток властей Молдавии оценить границы терпения молдавских избирателей, а также подготовка к возможности отменить выборы, заявил глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. Как заявил ранее в пятницу экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, блок будет участвовать в парламентских выборах и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него партию "Сердце Молдовы". "Исключение в последний день избирательной кампании политической партии "Сердце Молдовы" и ограничение ее деятельности сроком на год - подлое и циничное решение режима партии "Действие и солидарность". Власть прощупывает границы возможного. Два участка для России? Ок, с трудом, но проглочено. Сокращение участков для жителей Приднестровья? И это съедим. Закрытие мостов через Днестр и перенос участков для голосования? Допустим. Снятие одного из главных фаворитов предвыборной гонки? Попробуем", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он допустил, что в будущем власти могут даже решиться отменить сами выборы, если это будет выгодно. "Молодая партия, показавшая неожиданно высокий результат на президентских выборах, не могла не испугать режим. Принимая это решение, и судебная инстанция и Центральная избирательная комиссия решили одним выстрелом поразить сразу две цели: не допустить партию к участию в выборах и уничтожить политическую силу на ближайшую обозримую перспективу", - добавил Петрович. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

