ЦИК Молдавии исключил из предвыборной гонки партию "Великая Молдова"

ЦИК Молдавии исключил из предвыборной гонки партию "Великая Молдова"

2025-09-26T21:24:00+03:00

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии исключила из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова", сообщила глава ЦИК Анжела Караман."Комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента "Великая Молдова" и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами шести членов", — сказала она.Глава политсилы Виктория Фуртунэ заявила, что оспорит это решение в Апелляционной палате и что "ЦИК проявляет излишнюю лояльность правящей партии". Она сочла постановление несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и она не успела ознакомиться с материалами дела. Кроме того, Фуртунэ ранее подавала жалобу в Национальный антикоррупционный центр против руководства ЦИК, однако эти лица рассматривали вопрос участия ее партии в избирательной кампании.В пятницу Центризбирком безосновательно отстранил от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". В политформировании назвали решение незаконным и политически мотивированным.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

