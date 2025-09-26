Рейтинг@Mail.ru
21:24 26.09.2025 (обновлено: 23:44 26.09.2025)
ЦИК Молдавии исключил из предвыборной гонки партию "Великая Молдова"
ЦИК Молдавии исключил из предвыборной гонки партию "Великая Молдова"
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии исключила из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова", сообщила глава ЦИК Анжела Караман."Комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента "Великая Молдова" и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами шести членов", — сказала она.Глава политсилы Виктория Фуртунэ заявила, что оспорит это решение в Апелляционной палате и что "ЦИК проявляет излишнюю лояльность правящей партии". Она сочла постановление несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и она не успела ознакомиться с материалами дела. Кроме того, Фуртунэ ранее подавала жалобу в Национальный антикоррупционный центр против руководства ЦИК, однако эти лица рассматривали вопрос участия ее партии в избирательной кампании.В пятницу Центризбирком безосновательно отстранил от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". В политформировании назвали решение незаконным и политически мотивированным.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
молдавия, в мире, гагаузия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, игорь додон
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии исключила из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова", сообщила глава ЦИК Анжела Караман.
"Комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента "Великая Молдова" и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами шести членов", — сказала она.
Захарова ответила на отстранение оппозиционной партии в Молдавии от выборов
Вчера, 15:39
Глава политсилы Виктория Фуртунэ заявила, что оспорит это решение в Апелляционной палате и что "ЦИК проявляет излишнюю лояльность правящей партии". Она сочла постановление несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и она не успела ознакомиться с материалами дела. Кроме того, Фуртунэ ранее подавала жалобу в Национальный антикоррупционный центр против руководства ЦИК, однако эти лица рассматривали вопрос участия ее партии в избирательной кампании.
В пятницу Центризбирком безосновательно отстранил от выборов оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". В политформировании назвали решение незаконным и политически мотивированным.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
В Приднестровье обвинили власти Молдавии в фальсификации выборов
Вчера, 18:03

Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Шор спрогнозировал последствия союза Молдавии с Россией
Вчера, 05:30
 
