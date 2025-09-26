Рейтинг@Mail.ru
Партия власти в Молдавии не исключит Патриотический блок, считает Додон - РИА Новости, 26.09.2025
21:17 26.09.2025
Партия власти в Молдавии не исключит Патриотический блок, считает Додон
Партия власти в Молдавии не исключит Патриотический блок, считает Додон - РИА Новости, 26.09.2025
Партия власти в Молдавии не исключит Патриотический блок, считает Додон
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не решится снимать с выборов своего основного конкурента - Патриотический блок, поскольку в этом случае... РИА Новости, 26.09.2025
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" не решится снимать с выборов своего основного конкурента - Патриотический блок, поскольку в этом случае избирательный процесс потеряет смысл, считает экс-президент республики, один из лидеров блока Игорь Додон.
Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность.
"Снятие одного компонента блока не означает снятие целого блока. Блок - это основной конкурент, если его убрать, то не будет смысла в выборах. Я хочу подтвердить, что Ирина Влах остается членом нашей команды. После 28-го у нас будет возможность сформировать парламентское большинство, и она будет в составе следующей власти - в правительстве или в другой структуре", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV, отвечая на вопрос о том, решатся ли действующие власти республики снять весь блок с выборов.
Он отметил, что партия "Сердце Молдовы" внесла в общий избирательный список блока более 20 человек, которых пришлось исключить. Заменить их представителями других партий нельзя, поскольку выносить кандидатов в списки можно было до 25 августа.
"Мы созвали совет блока, чтобы принять соответствующее решение. Технически 40% кандидатов в списке должно быть женщинами. После исключения партии Влах мы должны исключить еще четырех кандидатов-мужчин, чтобы сохранить пропорцию в 60% и 40%. До конца дня мы это сделаем, основания для того, чтобы исключить блок, нет, я надеюсь, что их и не будет", - заявил Додон.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
