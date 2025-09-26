https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044706697.html

Патриотический блок Молдавии оспорит снятие "Сердца Молдовы" с выборов

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Патриотический блок Молдавии будет оспаривать в суде исключение из предвыборной гонки входящей в блок партии "Сердце Молдовы", заявил один из лидеров блока, экс-президент Игорь Додон. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении ее из кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. Ранее в пятницу Додон заявил, что блок будет участвовать в парламентских выборах и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат "Сердце Молдовы". "Было принято антиконституционное, незаконное решение о снятии с избирательной кампании целой партии. Юридически нет никаких оснований в пользу снятия партии Ирины Влах в избирательную кампанию, мы будем отстаивать эту позицию в судах. Власти несколько месяцев назад внесли в закон право минюста приостанавливать деятельность партий, это политическое решение. Минюст - это (правящая в Молдавии - ред.) партия "Действие и солидарность", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV. Он выразил уверенность, что после выборов то, что власти сделали руками ЦИК и Минюста, станет предметом разбирательства. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

