В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025
18:03 26.09.2025 (обновлено: 18:04 26.09.2025)
В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии
В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025
В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии
Отказ российским наблюдателям в допуске на парламентские выборы в Молдавии связан с тем, что молдавские власти не уверены в своем успехе в ходе голосования,... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отказ российским наблюдателям в допуске на парламентские выборы в Молдавии связан с тем, что молдавские власти не уверены в своем успехе в ходе голосования, считает российский сенатор Владимир Джабаров. "(Президент Молдавии) Майя Санду и её кураторы в Брюсселе совсем не уверены в поддержке молдавского народа. Именно в этом контексте следует понимать отказ в допуске российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на парламентские выборы в Молдавии", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, в пользу этого говорит и опыт предыдущей выборной кампании в республике, когда Санду, не заручившись поддержкой граждан внутри страны, победила благодаря голосованию западных диаспор. "Во всяком случае, посаженная режимом Санду в тюрьму башкан Гагаузии Евгения Гуцул открыто говорила об электоральных манипуляциях и бесконтрольном голосовании в молдавских дипмиссиях в Европе и Северной Америке", - отметил Джабаров.. Он напомнил, что появились и свежие данные соцопросов, согласно которым правящая ныне партия "Действие и солидарность" (ПДС) не является самой популярной политической силой. "Отказывая в доступе нашим наблюдателям, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ идёт на поводу у молдавских властей. И вряд ли мы дождёмся от ОБСЕ признания нарушения Кишинёвом электоральных обязательств либо должной публичной оценки произошедшего", - считает политик. Джабаров отметил, что сама ОБСЕ давно превратилась в абсолютно предвзятую организацию. "Её эффективность околонулевая, если учитывать первоначальные планы", - подчеркнул он.
В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии

Сенатор РФ Джабаров: молдавские власти не уверены в своем успехе

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отказ российским наблюдателям в допуске на парламентские выборы в Молдавии связан с тем, что молдавские власти не уверены в своем успехе в ходе голосования, считает российский сенатор Владимир Джабаров.
"(Президент Молдавии) Майя Санду и её кураторы в Брюсселе совсем не уверены в поддержке молдавского народа. Именно в этом контексте следует понимать отказ в допуске российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на парламентские выборы в Молдавии", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, в пользу этого говорит и опыт предыдущей выборной кампании в республике, когда Санду, не заручившись поддержкой граждан внутри страны, победила благодаря голосованию западных диаспор.
"Во всяком случае, посаженная режимом Санду в тюрьму башкан Гагаузии Евгения Гуцул открыто говорила об электоральных манипуляциях и бесконтрольном голосовании в молдавских дипмиссиях в Европе и Северной Америке", - отметил Джабаров..
Он напомнил, что появились и свежие данные соцопросов, согласно которым правящая ныне партия "Действие и солидарность" (ПДС) не является самой популярной политической силой.
"Отказывая в доступе нашим наблюдателям, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ идёт на поводу у молдавских властей. И вряд ли мы дождёмся от ОБСЕ признания нарушения Кишинёвом электоральных обязательств либо должной публичной оценки произошедшего", - считает политик.
Джабаров отметил, что сама ОБСЕ давно превратилась в абсолютно предвзятую организацию.
"Её эффективность околонулевая, если учитывать первоначальные планы", - подчеркнул он.
