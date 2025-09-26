https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044661354.html

В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии

В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025

В Совфеде объяснили отказ в допуске наблюдателей на выборы в Молдавии

Отказ российским наблюдателям в допуске на парламентские выборы в Молдавии связан с тем, что молдавские власти не уверены в своем успехе в ходе голосования,... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:03:00+03:00

2025-09-26T18:03:00+03:00

2025-09-26T18:04:00+03:00

в мире

молдавия

брюссель

гагаузия

владимир джабаров

майя санду

евгения гуцул

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отказ российским наблюдателям в допуске на парламентские выборы в Молдавии связан с тем, что молдавские власти не уверены в своем успехе в ходе голосования, считает российский сенатор Владимир Джабаров. "(Президент Молдавии) Майя Санду и её кураторы в Брюсселе совсем не уверены в поддержке молдавского народа. Именно в этом контексте следует понимать отказ в допуске российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на парламентские выборы в Молдавии", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, в пользу этого говорит и опыт предыдущей выборной кампании в республике, когда Санду, не заручившись поддержкой граждан внутри страны, победила благодаря голосованию западных диаспор. "Во всяком случае, посаженная режимом Санду в тюрьму башкан Гагаузии Евгения Гуцул открыто говорила об электоральных манипуляциях и бесконтрольном голосовании в молдавских дипмиссиях в Европе и Северной Америке", - отметил Джабаров.. Он напомнил, что появились и свежие данные соцопросов, согласно которым правящая ныне партия "Действие и солидарность" (ПДС) не является самой популярной политической силой. "Отказывая в доступе нашим наблюдателям, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ идёт на поводу у молдавских властей. И вряд ли мы дождёмся от ОБСЕ признания нарушения Кишинёвом электоральных обязательств либо должной публичной оценки произошедшего", - считает политик. Джабаров отметил, что сама ОБСЕ давно превратилась в абсолютно предвзятую организацию. "Её эффективность околонулевая, если учитывать первоначальные планы", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250925/zelenskij-2044310551.html

https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044607710.html

https://ria.ru/20250926/zakharova-2044604508.html

молдавия

брюссель

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, брюссель, гагаузия, владимир джабаров, майя санду, евгения гуцул, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека