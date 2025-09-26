Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оппозиция требует от партнеров ответа на снятие с выборов партии - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044638283.html
В Молдавии оппозиция требует от партнеров ответа на снятие с выборов партии
В Молдавии оппозиция требует от партнеров ответа на снятие с выборов партии - РИА Новости, 26.09.2025
В Молдавии оппозиция требует от партнеров ответа на снятие с выборов партии
Международные партнеры Молдавии должны отреагировать на снятие с выборов партии "Сердце Молдовы", поскольку это действие является атакой на демократию,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T16:58:00+03:00
2025-09-26T16:58:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь додон
ирина влах
василий тарлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038360999_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a9b20395ca2278a09b4916e81802308e.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Международные партнеры Молдавии должны отреагировать на снятие с выборов партии "Сердце Молдовы", поскольку это действие является атакой на демократию, говорится в заявлении Патриотического блока, в состав которого входит названная политсила. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. Как заявил ранее в пятницу экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, блок будет участвовать в парламентских выборах и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него партию "Сердце Молдовы". "Мы требуем немедленного объяснения от властей и реакции международных партнёров. Где теперь их разговоры о "демократии" и "европейских ценностях"? Почему они молчат, когда в центре Европы грубо нарушаются базовые принципы свободных выборов? Патриотический блок не намерен мириться с этим беззаконием", - говорится в заявлении блока, опубликованном в соцсетях. Представители оппозиции отметили, что будут отстаивать право каждого гражданина Молдовы на честные выборы и справедливое представительство. "Сегодняшнее решение — это не просто атака на одну партию. Это атака на всю демократию в нашей стране", - подчеркивается в заявлении. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044607710.html
https://ria.ru/20250926/zakharova-2044604508.html
https://ria.ru/20250926/moldavija-2044582607.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038360999_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_be4bc3ca9d3aad454b67fbedffa5edf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь додон, ирина влах, василий тарлев
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Игорь Додон, Ирина Влах, Василий Тарлев
В Молдавии оппозиция требует от партнеров ответа на снятие с выборов партии

Патриотический блок требует реакции на снятие с выборов "Сердца Молдовы"

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЦеремония запуска кампании избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" в Кишиневе
Церемония запуска кампании избирательного блока Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий Сердце Молдовы и Будущее Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Церемония запуска кампании избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Международные партнеры Молдавии должны отреагировать на снятие с выборов партии "Сердце Молдовы", поскольку это действие является атакой на демократию, говорится в заявлении Патриотического блока, в состав которого входит названная политсила.
Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. Как заявил ранее в пятницу экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, блок будет участвовать в парламентских выборах и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него партию "Сердце Молдовы".
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Власти Молдавии могут аннулировать выборы, считает политический аналитик
Вчера, 15:56
"Мы требуем немедленного объяснения от властей и реакции международных партнёров. Где теперь их разговоры о "демократии" и "европейских ценностях"? Почему они молчат, когда в центре Европы грубо нарушаются базовые принципы свободных выборов? Патриотический блок не намерен мириться с этим беззаконием", - говорится в заявлении блока, опубликованном в соцсетях.
Представители оппозиции отметили, что будут отстаивать право каждого гражданина Молдовы на честные выборы и справедливое представительство.
"Сегодняшнее решение — это не просто атака на одну партию. Это атака на всю демократию в нашей стране", - подчеркивается в заявлении.
Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Захарова ответила на отстранение оппозиционной партии в Молдавии от выборов
Вчера, 15:39
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на выборах
Вчера, 14:48
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИгорь ДодонИрина ВлахВасилий Тарлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала