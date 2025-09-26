Репрессии в отношении "Сердца Молдовы" отражают панику, считает политолог

https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044633091.html

Решение о снятии с выборов в Молдавии партии "Сердце Молдовы" отражает панику правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости молдавский политолог РИА Новости, 26.09.2025

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Решение о снятии с выборов в Молдавии партии "Сердце Молдовы" отражает панику правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости молдавский политолог Борис Шаповалов. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. Как заявил ранее в пятницу экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, блок будет участвовать в парламентских выборах и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него партию "Сердце Молдовы". "По большому счету никаких доказательств и оснований для репрессивных мер против этой партии ни у Центральной избирательной комиссии, ни у правоохранительных органов нет. Всё построено на старом принципе: сначала наказывают, потом требуют оправдываться. Подобные методы власти использовали и ранее. Это старая практика, которую мы видели и на местных выборах 2023 года, и на президентских. Сегодня партия власти находится в состоянии агонии и пытается любыми способами насолить реальным оппозиционным силам", — сказал Шаповалов. Политолог отметил, что исключение партии "Сердце Молдовы" не подорвёт шансы всего Патриотического блока на выборах, но власти могут включить репрессивную машину уже после выборов. "Я не вижу юридических оснований для снятия всего объединения. Если это произойдёт, это будет самое несправедливое и предвзятое решение, которое вызовет очень большую волну возмущений вплоть до революционной ситуации. Это будет полнейший беспредел. Нельзя искусственно вырвать этих людей из политической жизни, потому что избиратели голосуют за блок в целом. Скорее всего, подобные действия нужны для того, чтобы в дальнейшем Конституционный суд мог не валидировать депутатские мандаты блока в случае прохождения", — заявил Шаповалов. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

