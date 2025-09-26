https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044583267.html

ЦИК Молдавии обязала Патриотический блок пересоставить список кандидатов

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии обязала Патриотический блок в течение 24 часов пересоставить список кандидатов с соблюдением установленной законом гендерной квоты, решение изложил вице-председатель комиссии Павел Постика. Ранее на этом же заседании ЦИК вынес решение о запрете участвовать в выборах для партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок. "После исключения кандидатов и перестановки оставшихся необходимо проверить соблюдение гендерной квоты 60 на 40. В ряде случаев выявлено, что в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три кандидата-женщины. Блок обязан устранить несоответствия, указанные в мотивированной части постановления, в срок до 24 часов с момента его принятия", — заявил Постика.

