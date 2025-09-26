Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025
14:51 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044583267.html
ЦИК Молдавии обязала Патриотический блок пересоставить список кандидатов
ЦИК Молдавии обязала Патриотический блок пересоставить список кандидатов - РИА Новости, 26.09.2025
ЦИК Молдавии обязала Патриотический блок пересоставить список кандидатов
Центральная избирательная комиссия Молдавии обязала Патриотический блок в течение 24 часов пересоставить список кандидатов с соблюдением установленной законом... РИА Новости, 26.09.2025
в мире
молдавия
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии обязала Патриотический блок в течение 24 часов пересоставить список кандидатов с соблюдением установленной законом гендерной квоты, решение изложил вице-председатель комиссии Павел Постика. Ранее на этом же заседании ЦИК вынес решение о запрете участвовать в выборах для партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок. "После исключения кандидатов и перестановки оставшихся необходимо проверить соблюдение гендерной квоты 60 на 40. В ряде случаев выявлено, что в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три кандидата-женщины. Блок обязан устранить несоответствия, указанные в мотивированной части постановления, в срок до 24 часов с момента его принятия", — заявил Постика.
молдавия
Новости
молдавия
В мире, Молдавия
ЦИК Молдавии обязала Патриотический блок пересоставить список кандидатов

ЦИК Молдавии обязала Патриотический блок заново составить список кандидатов

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии обязала Патриотический блок в течение 24 часов пересоставить список кандидатов с соблюдением установленной законом гендерной квоты, решение изложил вице-председатель комиссии Павел Постика.
Ранее на этом же заседании ЦИК вынес решение о запрете участвовать в выборах для партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок.
"После исключения кандидатов и перестановки оставшихся необходимо проверить соблюдение гендерной квоты 60 на 40. В ряде случаев выявлено, что в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три кандидата-женщины. Блок обязан устранить несоответствия, указанные в мотивированной части постановления, в срок до 24 часов с момента его принятия", — заявил Постика.
