Партия "Сердце Молдовы" назвала незаконным решение об исключении из выборов

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Партия "Сердце Молдовы" заявила, что решение Центральной избирательной комиссии Молдавии об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным.Центральная избирательная комиссия Молдавии постановила в пятницу, что оппозиционная партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах лишена без доказательств менее чем за двое суток до выборов права участия в них в составе "Патриотического блока", решение озвучил вице-председатель комиссии Павел Постика. Парламентские выборы в республике назначены на 28 сентября."Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властью с единственной целью — заставить нас замолчать", - говорится в заявлении партии.В политсиле подчеркнули, что команда на каждом этапе "указывала на беззаконие, разоблачала провокации и фейки"."Партия власти не прекратила свои атаки, что подтверждает: весь беспредел последних недель — это срежиссированный сценарий с заранее распределёнными ролями", - отмечается в тексте заявления. Партия "Сердце Молдовы" заявила о намерении продолжить политическую деятельность. "Мы не позволим себя запугать и заставить замолчать. Сотни тысяч граждан связывают с нами свои надежды на будущее", — подчеркнули в "Сердце Молдовы".Как заявил ранее в пятницу экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, блок будет участвовать в парламентских выборах и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него партию "Сердце Молдовы".Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

