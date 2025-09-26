https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044572119.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в попытке помешать оппозиции

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Власти Молдавии перед парламентскими выборами пытаются помешать оппозиции, исключив из предвыборной гонки партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, заявил экс-премьер, один из лидеров блока Василий Тарлев. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. На основании этого ЦИК Молдавии в пятницу рассматривает вопрос исключения партия из избирательной кампании. Замглавы ЦИК Павел Постикэ предложил исключить партию "Сердце Молдовы" из состава Патриотического блока. Заседание проходит на фоне протеста у здания Центризбиркома. "Власти решили устроить нам препятствия, унизить нас, исключить из выборов часть нашего блока - партию "Сердце Молдовы". Нигде в мире не было случая, чтобы накануне выборов исключали часть блока или часть кандидатов из избирательного списка. Понятно, что это политическое решение, это незаконно. Они боятся нас, это должно нас только объединить", - заявил Тарлев на митинге. Он заявил, что власти страны должны лишиться возможности издеваться над гражданами и над конституцией. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

