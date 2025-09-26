https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044490274.html

Молдавская оппозиция обвинила Запад в поддержке Санду

Молдавская оппозиция обвинила Запад в поддержке Санду - РИА Новости, 26.09.2025

Молдавская оппозиция обвинила Запад в поддержке Санду

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что демократии в республике нет, а ее нынешняя власть поддерживается РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:47:00+03:00

2025-09-26T08:47:00+03:00

2025-09-26T08:47:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

франция

илан шор

майя санду

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЁВ, 26 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что демократии в республике нет, а ее нынешняя власть поддерживается западными лидерами. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. "Демократии в Молдове нет уже давно. За полтора года до выборов закрыли 16 оппозиционных телеканалов. У активистов проходят обыски и аресты. Это тоталитаризм, поддерживаемый Западом, лично президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими западными лидерами. Их приспешница Майя Санду пытается узурпировать власть, используя административные методы. Но я уверен, что народ Молдовы сильнее желания западных режимов, и мы сумеем отстоять свои права", - сказал Шор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября, политический блок "Победа" был снят с избирательной гонки по решению ЦИК. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250925/nato-2044011384.html

https://ria.ru/20250925/moldaviya-2043785797.html

молдавия

кишинев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, франция, илан шор, майя санду, эммануэль макрон