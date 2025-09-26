Молдавская оппозиция обвинила Запад в поддержке Санду
Лидер "Победы" Шор: в Молдавии нет демократии, власть поддерживается Западом
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЁВ, 26 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что демократии в республике нет, а ее нынешняя власть поддерживается западными лидерами.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
"И тебя вылечат": Россия напала на Европу, танки НАТО уже едут
25 сентября, 08:00
"Демократии в Молдове нет уже давно. За полтора года до выборов закрыли 16 оппозиционных телеканалов. У активистов проходят обыски и аресты. Это тоталитаризм, поддерживаемый Западом, лично президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими западными лидерами. Их приспешница Майя Санду пытается узурпировать власть, используя административные методы. Но я уверен, что народ Молдовы сильнее желания западных режимов, и мы сумеем отстоять свои права", - сказал Шор.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября, политический блок "Победа" был снят с избирательной гонки по решению ЦИК.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
"Одесса следующая". Украину готовят к удару с тыла
25 сентября, 08:00