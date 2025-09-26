Молдавию ждет успех в прочном союзе с Россией, заявил Шор
Лидер политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Молдавию ждет успех благодаря союзу с Москвой, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционного в стране политблока "Победа" Илан Шор.
«
"Мы видим будущее страны в прочном союзе с Россией. Это должно быть единое экономическое и внешнеполитическое пространство, общая политика безопасности. Молдова может дать России дешевые фрукты и овощи, землю и логистику. Россия может дать нам дешевую электроэнергию и рынок для нашей продукции. Мы нужны друг другу, мы одно целое, и только в этом союзе Молдову ждет успех", — сказал он.
Марина Таубер: Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии
25 сентября, 11:00
Также политик отметил, что Молдавия должна перейти к федеративной модели с расширением полномочий регионов, поскольку в стране есть и русскоязычные территории.
Отношения России и Молдавии
Они стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
"Считают дни". Власти Молдавии охватила агония
18 сентября, 08:00