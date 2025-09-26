Блок "Победа" обратится в ЕСПЧ для освобождения Гуцул и других сторонников
Блок "Победа" обратится в суды в США для освобождения Гуцул и других сторонников
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" будет подавать иски в ЕСПЧ и суды США, чтобы добиться освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул и других сторонников, которых власти привлекли к уголовной ответственности по политическим мотивам, заявил РИА Новости лидер блока Илан Шор.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
"У нас есть все необходимые инструменты для защиты нашей команды. Мы используем механизмы ЕСПЧ, обращаемся в американские суды. Молдавские суды мы даже не обсуждаем - это закрытая тема. Я уверен, что мы доведем борьбу до конца. Все члены нашей команды будут на свободе и, я убежден, вернутся в политику", - сказал Шор, отвечая на вопрос о дальнейшей защите своих сторонников после парламентских выборах в Молдавии.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.