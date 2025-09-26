https://ria.ru/20250926/moldavija-2044582607.html

Власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на выборах

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах, заявил в пятницу журналистам глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Накануне ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. "Все это, на мой взгляд, является очень деструктивным проявлением попыток как-то ограничить, дискриминировать права и свободы приднестровцев. Что касается переноса участков, то мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию. Мы информируем нашу общественность. Я думаю, те люди, которые готовы проголосовать и замотивированы, они, безусловно, это сделают, даже если эти участки будут переноситься", - сказал Игнатьев, отвечая на вопрос РИА Новости о решении ЦИК Молдавии перенести ряд избирательных участков для жителей ПМР в глубь страны. Глава МИД ПМР напомнил, что ЦИК Молдавии сократил количество избирательных участков для жителей Приднестровья до 12, хотя ранее на президентских выборах их было 30, а на парламентских в 2021 году – более 40. "Мы по линии политического представителя, по линии международных структур говорили о том, что нельзя ограничивать права и свободы людей. В первую очередь нельзя это делать в демократических государствах, потому что по конституции любое государство обязано обеспечить человеку возможность реализовать свое право выбора. То есть оно не может искусственно быть ограничено по тем или иным причинам", - отметил Игнатьев. Он добавил, что жителям Приднестровья очень интересны эти выборы. "Мы уже увидели большой наплыв желающих проголосовать. Это абсолютно легальное и законное право тех, кто имеет второе молдавское гражданство. Вы знаете, что мы очень серьезно работали на международном уровне, чтобы не было ограничений и каких-то форм, мешающих волеизъявлению населения", - подчеркнул Игнатьев. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

