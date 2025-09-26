https://ria.ru/20250926/moldavija-2044543245.html

Оппозиция в Молдавии оспорила поправки о приостановке деятельности партий

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил в пятницу, что оспорил в Конституционном суде поправки в закон о политических партиях, которые позволяют приостанавливать деятельность партий в период избирательной кампании. В четверг Апелляционная палата Кишинева ограничила на 12 месяцев деятельность оппозиционной партии "Сердце Молдовы", которая входит Патриотический блок. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что политсила опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов. "Мы оспариваем эту оскорбительную норму, поскольку она противоречит практике Конституционного суда и заключениям Венецианской комиссии и, по сути, используется партией власти для борьбы с политическими оппонентами административными решениями", — написал Батрынча в своем Telegram-канале. По его словам, до 14 июня 2025 года действовал запрет на ограничение деятельности политических партий в ходе кампаний, а ответственность за избирательный процесс несла Центральная избирательная комиссия. "Кто будет у власти — должен решать народ, а не партия Майи Санду, которая использует политически контролируемые органы", — отметил вице-спикер парламента, который также является исполнительным секретарем Партии социалистов. Батрынча подчеркнул, что поданные в Конституционный суд документы содержат требование о приостановлении действия поправок "во избежание нанесения непоправимого ущерба избирательному процессу". Парламент Молдавии 14 июня 2025 года утвердил изменения в закон о политических партиях, предоставив минюсту полномочия инициировать ограничение их деятельности в период выборов. Оппозиция назвала поправки противоречащими международным стандартам. В июле прокуратура Молдавии инициировала несколько дел против членов партий, входящих в Патриотический блок, заявив о расследовании возможного финансирования из-за рубежа. Оппозиция считает это политическим давлением на фоне подготовки к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября. В блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

