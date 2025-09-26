Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025
10:37 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/moldavija-2044510043.html
Шор рассказал, почему власти Молдавии сокращают число участков в ПМР
2025-09-26T10:37:00+03:00
2025-09-26T10:37:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
россия
илан шор
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что власти страны намеренно сокращают число участков в Приднестровье, чтобы ограничить волеизъявление пророссийского электората. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Каждый раз это вызывает напряженность (о введении ограничений для жителей Приднестровья голосовать на выборах - ред.). В день выборов у людей появляется негатив, потому что все понимают: участки урезают исключительно из-за того, что Приднестровье голосует за дружбу и сотрудничество с Россией. Это не устраивает действующий режим, и поэтому голоса приднестровцев блокируются. Более того, накануне выборов власти начали ремонт мостов через Днестр, чтобы жителям региона было сложнее добраться до избирательных участков", — отметил он. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок – Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра.
молдавия
днестр
россия
в мире, молдавия, днестр, россия, илан шор
В мире, Молдавия, Днестр, Россия, Илан Шор
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что власти страны намеренно сокращают число участков в Приднестровье, чтобы ограничить волеизъявление пророссийского электората.
ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Каждый раз это вызывает напряженность (о введении ограничений для жителей Приднестровья голосовать на выборах - ред.). В день выборов у людей появляется негатив, потому что все понимают: участки урезают исключительно из-за того, что Приднестровье голосует за дружбу и сотрудничество с Россией. Это не устраивает действующий режим, и поэтому голоса приднестровцев блокируются. Более того, накануне выборов власти начали ремонт мостов через Днестр, чтобы жителям региона было сложнее добраться до избирательных участков", — отметил он.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок – Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра.
Илан Шор: в Молдавии сейчас тоталитаризм, поддерживаемый Макроном и Мерцем
В миреМолдавияДнестрРоссияИлан Шор
 
 
