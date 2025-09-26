Рейтинг@Mail.ru
Шор предложил решать вопрос о голосовании молдавской диаспоры референдумом
03:21 26.09.2025 (обновлено: 04:07 26.09.2025)
Шор предложил решать вопрос о голосовании молдавской диаспоры референдумом
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о голосовании диаспоры нужно решать через референдум, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в интервью РИА Новости."Это дискриминация, когда одни голосуют, а другие нет. Либо диаспора вообще не голосует, либо голосуют все на равных условиях. Вопрос сложный: человек, не живущий в стране, не всегда может объективно оценить ситуацию. Но в отличие от режима, мы уважаем разные мнения, и этот вопрос нужно решать через референдум", — сказал Шор. Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о голосовании диаспоры нужно решать через референдум, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в интервью РИА Новости.

В России проживает крупнейшая диаспора из этой страны. По разным оценкам она составляет от 300 тысяч до 500 тысяч человек. Тем не менее в этом году Кишинев открыл для соотечественников только два избирательных участка к парламентским выборам 28 сентября.

Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической
Вчера, 18:22
"Это дискриминация, когда одни голосуют, а другие нет. Либо диаспора вообще не голосует, либо голосуют все на равных условиях. Вопрос сложный: человек, не живущий в стране, не всегда может объективно оценить ситуацию. Но в отличие от режима, мы уважаем разные мнения, и этот вопрос нужно решать через референдум", — сказал Шор.

Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Считают дни". Власти Молдавии охватила агония
18 сентября, 08:00
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Оппозиция призвала жителей Молдавии избавиться от власти Санду на выборах
Вчера, 15:42
 
