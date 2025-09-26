https://ria.ru/20250926/moldavija-2044467478.html

Шор предложил решать вопрос о голосовании молдавской диаспоры референдумом

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о голосовании диаспоры нужно решать через референдум, заявил лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в интервью РИА Новости."Это дискриминация, когда одни голосуют, а другие нет. Либо диаспора вообще не голосует, либо голосуют все на равных условиях. Вопрос сложный: человек, не живущий в стране, не всегда может объективно оценить ситуацию. Но в отличие от режима, мы уважаем разные мнения, и этот вопрос нужно решать через референдум", — сказал Шор. Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

