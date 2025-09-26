Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Юнаковку
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 26.09.2025 (обновлено: 14:15 26.09.2025)
ВС России освободили Юнаковку
ВС России освободили Юнаковку
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны России."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области", — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
россия, безопасность, сумская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область
ВС России освободили Юнаковку

Российская группировка войск "Север" ВС РФ освободила населенный пункт Юнаковка

Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области", — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Юнаковку в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Юнаковку в Сумской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСумская область
 
 
