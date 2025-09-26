https://ria.ru/20250926/mo-2044537231.html
ВС России освободили Юнаковку
ВС России освободили Юнаковку - РИА Новости, 26.09.2025
ВС России освободили Юнаковку
Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:30:00+03:00
2025-09-26T12:30:00+03:00
2025-09-26T14:15:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны России."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области", — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ba70e57f70e75553816d19e9e18d06e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сумская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область
ВС России освободили Юнаковку
Российская группировка войск "Север" ВС РФ освободила населенный пункт Юнаковка