ВС России освободили Юнаковку

2025-09-26T12:30:00+03:00

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны России."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области", — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.

