Мирошник поблагодарил Минск за попытки предотвратить конфликт на Украине

Мирошник поблагодарил белорусов за попытки предотвратить конфликт на Украине
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на открытии фестиваля документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев" поблагодарил белорусов и их президента Александра Лукашенко за попытки в течение восьми лет предотвратить конфликт на Украине.
Фестиваль впервые проходит в Минске, его мероприятия проводятся в Национальной библиотеке Белоруссии.
"Я хочу передать огромное спасибо всем белорусам, вашему президенту за то, что долгие восемь лет, с 2014 по 2022 год, здесь у вас в Минске вы пытались договориться, вы пытались уговорить людей, которые, как оказалось, не способны к пониманию того, что кровопролитие недопустимо, того, что убивать людей нельзя. И, к сожалению, спустя восемь лет началась война. Потому что кто-то не захотел слышать, кто-то посчитал, что для них важнее их благополучие, их доходы, их какие-то задачи, цели, и они важнее, чем жизни людей. Но здесь, в Минске, мы пытались это предотвратить. За это вам огромное спасибо", - сказал Мирошник.
Посол сказал, что с огромным уважением и с огромной благодарностью относится к людям, которые сделали документальные фильмы.
"Часть из этих фильмов рассказывает о другой стороне войны, о подлости, о бесчеловечности, о мародерстве. об издевательствах, о пытках, о том, о чем не хочет слушать Запад. Когда мы на многих площадках, на международных, начинаем об этом говорить, они говорят – "а зачем нам это рассказывать? А мы не хотим этого слышать. Мы вам не верим". Ребята, которые сняли эти фильмы, - от них отмахнуться нельзя, невозможно. Они рассказывают об убийствах, которые происходили в Курской области, о расстрелах, которые были в Селидово, об издевательствах над мирным населением в Авдеевке, Часовом Яре и на других территориях. И это не воспринять нельзя", - сказал посол.
Мирошник сказал, что те, кто снимает фильмы, рискуют своей жизнью.
"Они ехали туда, где сегодня над головой тарахтят дроны. Когда летят мины и снаряды. Но они едут туда снимать правду. Они едут говорить с людьми, которые все это пережили. Они едут для того, чтобы запечатлеть вот те кадры, которые вы видите. Поэтому я благодарен каждому из вас, что вы сегодня здесь вместе с нами", - сказал Мирошник.