Рейтинг@Mail.ru
Мирошник поблагодарил Минск за попытки предотвратить конфликт на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 26.09.2025 (обновлено: 21:37 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/miroshnik-2044709268.html
Мирошник поблагодарил Минск за попытки предотвратить конфликт на Украине
Мирошник поблагодарил Минск за попытки предотвратить конфликт на Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Мирошник поблагодарил Минск за попытки предотвратить конфликт на Украине
Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на открытии фестиваля документальных фильмов "RT.Док: Время наших... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T21:36:00+03:00
2025-09-26T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
александр лукашенко
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на открытии фестиваля документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев" поблагодарил белорусов и их президента Александра Лукашенко за попытки в течение восьми лет предотвратить конфликт на Украине. Фестиваль впервые проходит в Минске, его мероприятия проводятся в Национальной библиотеке Белоруссии. "Я хочу передать огромное спасибо всем белорусам, вашему президенту за то, что долгие восемь лет, с 2014 по 2022 год, здесь у вас в Минске вы пытались договориться, вы пытались уговорить людей, которые, как оказалось, не способны к пониманию того, что кровопролитие недопустимо, того, что убивать людей нельзя. И, к сожалению, спустя восемь лет началась война. Потому что кто-то не захотел слышать, кто-то посчитал, что для них важнее их благополучие, их доходы, их какие-то задачи, цели, и они важнее, чем жизни людей. Но здесь, в Минске, мы пытались это предотвратить. За это вам огромное спасибо", - сказал Мирошник. Посол сказал, что с огромным уважением и с огромной благодарностью относится к людям, которые сделали документальные фильмы. "Часть из этих фильмов рассказывает о другой стороне войны, о подлости, о бесчеловечности, о мародерстве. об издевательствах, о пытках, о том, о чем не хочет слушать Запад. Когда мы на многих площадках, на международных, начинаем об этом говорить, они говорят – "а зачем нам это рассказывать? А мы не хотим этого слышать. Мы вам не верим". Ребята, которые сняли эти фильмы, - от них отмахнуться нельзя, невозможно. Они рассказывают об убийствах, которые происходили в Курской области, о расстрелах, которые были в Селидово, об издевательствах над мирным населением в Авдеевке, Часовом Яре и на других территориях. И это не воспринять нельзя", - сказал посол. Мирошник сказал, что те, кто снимает фильмы, рискуют своей жизнью. "Они ехали туда, где сегодня над головой тарахтят дроны. Когда летят мины и снаряды. Но они едут туда снимать правду. Они едут говорить с людьми, которые все это пережили. Они едут для того, чтобы запечатлеть вот те кадры, которые вы видите. Поэтому я благодарен каждому из вас, что вы сегодня здесь вместе с нами", - сказал Мирошник.
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044662424.html
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044661940.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, родион мирошник, александр лукашенко, в мире, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Мирошник поблагодарил Минск за попытки предотвратить конфликт на Украине

Мирошник поблагодарил белорусов за попытки предотвратить конфликт на Украине

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на открытии фестиваля документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев" поблагодарил белорусов и их президента Александра Лукашенко за попытки в течение восьми лет предотвратить конфликт на Украине.
Фестиваль впервые проходит в Минске, его мероприятия проводятся в Национальной библиотеке Белоруссии.
Лукашенко об угрозах Зеленского атаковать Кремль - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться
Вчера, 18:06
"Я хочу передать огромное спасибо всем белорусам, вашему президенту за то, что долгие восемь лет, с 2014 по 2022 год, здесь у вас в Минске вы пытались договориться, вы пытались уговорить людей, которые, как оказалось, не способны к пониманию того, что кровопролитие недопустимо, того, что убивать людей нельзя. И, к сожалению, спустя восемь лет началась война. Потому что кто-то не захотел слышать, кто-то посчитал, что для них важнее их благополучие, их доходы, их какие-то задачи, цели, и они важнее, чем жизни людей. Но здесь, в Минске, мы пытались это предотвратить. За это вам огромное спасибо", - сказал Мирошник.
Посол сказал, что с огромным уважением и с огромной благодарностью относится к людям, которые сделали документальные фильмы.
«
"Часть из этих фильмов рассказывает о другой стороне войны, о подлости, о бесчеловечности, о мародерстве. об издевательствах, о пытках, о том, о чем не хочет слушать Запад. Когда мы на многих площадках, на международных, начинаем об этом говорить, они говорят – "а зачем нам это рассказывать? А мы не хотим этого слышать. Мы вам не верим". Ребята, которые сняли эти фильмы, - от них отмахнуться нельзя, невозможно. Они рассказывают об убийствах, которые происходили в Курской области, о расстрелах, которые были в Селидово, об издевательствах над мирным населением в Авдеевке, Часовом Яре и на других территориях. И это не воспринять нельзя", - сказал посол.
Мирошник сказал, что те, кто снимает фильмы, рискуют своей жизнью.
"Они ехали туда, где сегодня над головой тарахтят дроны. Когда летят мины и снаряды. Но они едут туда снимать правду. Они едут говорить с людьми, которые все это пережили. Они едут для того, чтобы запечатлеть вот те кадры, которые вы видите. Поэтому я благодарен каждому из вас, что вы сегодня здесь вместе с нами", - сказал Мирошник.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину
Вчера, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала