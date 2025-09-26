Протестующие заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта
В Милане пропалестинские активисты заблокировали грузовой терминал аэропорта
РИМ, 26 сен – РИА Новости. Участники манифестации итальянских профсоюзов в поддержку сектора Газа и национальной авиаотрасли заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта "Мальпенса", сообщает в пятницу газета Repubblica.
Шествие пропалестинских активистов и членов профсоюзов CUB и USB прошло от пассажирского терминала "Мальпенсы", заняв подъезд к ангарам грузовой части авиагавани. Акция протеста приурочена к дню забастовок в сфере авиаперевозок с требованием роста заработных плат.
Полиция перекрыла подъездные пути и отправила тяжелые грузовики на объездные пути. Доступ в грузовой терминал демонстранты разрешили только средствам с фармацевтической продукцией.
Демонстранты, помимо протестов против условий труда, также выступают против использования итальянских аэропортов, в частности "Мальпенса", для транзита оружия, направляемого в Израиль. В манифестации приняли участие несколько сотен человек. В рамках забастовки в "Мальпенсе" отменены десятки рейсов.
В понедельник по всей Италии прокатилась волна митингов и шествий в поддержку палестинского народа, участие в которых приняли десятки тысяч человек. В Милане акция переросла в погром и стычки с силовиками произошли при попытке около тысячи радикалов проникнуть в здание центрального вокзала. Его входная группа получила серьезные повреждения от вандалов. В столкновениях пострадали около 60 правоохранителей, 23 из них обратились за медпомощью в больницы.