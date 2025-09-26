https://ria.ru/20250926/milan-2044710642.html

Протестующие заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта

Протестующие заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта - РИА Новости, 26.09.2025

Протестующие заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта

Участники манифестации итальянских профсоюзов в поддержку сектора Газа и национальной авиаотрасли заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T21:52:00+03:00

2025-09-26T21:52:00+03:00

2025-09-26T21:52:00+03:00

в мире

израиль

италия

милан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803391079_0:172:2793:1743_1920x0_80_0_0_46c18f515060b9735aba8e8ac0024bed.jpg

РИМ, 26 сен – РИА Новости. Участники манифестации итальянских профсоюзов в поддержку сектора Газа и национальной авиаотрасли заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта "Мальпенса", сообщает в пятницу газета Repubblica. Шествие пропалестинских активистов и членов профсоюзов CUB и USB прошло от пассажирского терминала "Мальпенсы", заняв подъезд к ангарам грузовой части авиагавани. Акция протеста приурочена к дню забастовок в сфере авиаперевозок с требованием роста заработных плат. Полиция перекрыла подъездные пути и отправила тяжелые грузовики на объездные пути. Доступ в грузовой терминал демонстранты разрешили только средствам с фармацевтической продукцией. Демонстранты, помимо протестов против условий труда, также выступают против использования итальянских аэропортов, в частности "Мальпенса", для транзита оружия, направляемого в Израиль. В манифестации приняли участие несколько сотен человек. В рамках забастовки в "Мальпенсе" отменены десятки рейсов. В понедельник по всей Италии прокатилась волна митингов и шествий в поддержку палестинского народа, участие в которых приняли десятки тысяч человек. В Милане акция переросла в погром и стычки с силовиками произошли при попытке около тысячи радикалов проникнуть в здание центрального вокзала. Его входная группа получила серьезные повреждения от вандалов. В столкновениях пострадали около 60 правоохранителей, 23 из них обратились за медпомощью в больницы.

https://ria.ru/20250926/fermery--2044513711.html

израиль

италия

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, италия, милан