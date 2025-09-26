https://ria.ru/20250926/mikro-2044621136.html

Удивительная техника СССР: как приемник "Микро" шокировал американцев

Удивительная техника СССР: как приемник "Микро" шокировал американцев

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Существует устойчивый миф, что в СССР не могли делать ничего, кроме оружия, а неповоротливая бюрократия не позволяла внедрять передовые разработки и производить конкурентоспособные, а главное, качественные вещи.Однако это совершенно не так: многие технологичные продукты Советского Союза пользовались огромной популярностью на Западе. Примером может послужить чудо советской инженерии приемник "Микро".Нанесли поражение ЗападуЭтот поистине уникальный образец. На тот момент в мире ни у кого ничего подобного не было, западные специалисты в микроэлектронике фактически потерпели поражение. радиоприемник "Микро" начали выпускать в середине 1960-х годов, за ним последовали компактные приемники "Эра" и "Маяк".История производства радиоприемника "Микро" началась в 1963-м. Первый советский гаджет разрабатывали в специализированном научно-исследовательском институте под руководством Владимира Сергеева.Этот выдающийся советский управленец стал потом директором НИИ технологии точной электронной промышленности СССР и Героем Социалистического труда.Всего 27 граммовПервое, что поражает, — размеры устройства.Советский приемник "Микро" был размером со спичечную коробку. Речь о той самой, которую можно купить и в современном магазине, ведь советский стандарт сохранился до нашего времени."Микро" работал в диапазонах длинных и средних волн. По своему устройству он был шеститранзисторным.Весило чудо советской техники 27 граммов.Важную роль играла микросхема. Ее наносили на особый вид стекла — отполированную ситаллическую пластину.Подобных технологий на тот момент не было нигде в мире. Важно отметить, что приемник можно было слушать и через наушники, и в обычном режиме.Подарок мировым лидерамНе удивительно, что советскую разработку повезли "похвастаться". В 1964-м "Микро" представили на международном съезд радиоинженеров в США.Советский "спичечный коробок" уловил все 30 длинно- и средневолновых радиостанций, транслируемых в Штатах. Американцы были шокированы.Отечественное достижение не преминул показать генсек Никита Хрущев. Он подарил радиоприемники королеве Елизавете и президенту Египта Гамалю Насеру.В СССР благодаря запуску в массовое производство были выпущены десятки тысяч "Микро". Помимо РСФСР, его производили в соседней Белорусской ССР, на Минском радиозаводе.Поступивший на экспорт во Францию и Англию радиоприемник разлетался как "горячие пирожки".Уникальная линейкаВпрочем, завод "Ангстрем" в Зеленограде делал не только "Микро". Выпускались миниатюрный приемник "ЭРА-2М" и "Маяк-1", весом по 30 граммов каждый. Радиоприемники имеют ручку выключения и настройки.Приемник "Маяк-1" был выполнен в виде броши, а вот "Эра-2М" имел форм-фактор серьги — удивительное конструкторское решение для той эпохи."Эра-2М" был рассчитан для приема программ местных радиовещательных станций в диапазоне ДВ в радиусе около 200 километров. Прием производится на внутреннюю магнитную антенну. Максимальная чувствительность приемника 40 мВ/м.У приемника было свое зарядное устройство "ЗУ-3". Продолжительность работы приемника от заряженного аккумулятора — 12 часов. Это по тем временам довольно много.И говоря о продукции завода "Ангстрем", невозможно не вспомнить игрушки серии "Электроника ИМ-02", разработанные в 1984-м под руководством главного конструктора Леонида Кондратьевича Минкина. Речь про "Ну, погоди!", "Тайны океана", "Веселого повара" и "Космический мост".Играли в них миллионы советских школьников.Тем самым, благодаря удивительным решениям инженеров, говорить о якобы "технологической отсталости СССР" от стран Запада не приходится.

