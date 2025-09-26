https://ria.ru/20250926/mid-2044696640.html

Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопросы, связанные с признаками причастности к теракту на "Северных потоках" США, Великобритании, стран НАТО, остаются без ответа, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту США, Великобритании и других стран НАТО", - сказала агентству дипломат. Именно в связи с этим важно провести подлинное, беспристрастное и всестороннее расследование данного вопиющего преступления, на чем настаивает Россия, добавила она.

