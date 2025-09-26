Рейтинг@Mail.ru
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков - РИА Новости, 26.09.2025
19:46 26.09.2025
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков - РИА Новости, 26.09.2025
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков
Вопросы, связанные с признаками причастности к теракту на "Северных потоках" США, Великобритании, стран НАТО, остаются без ответа, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:46:00+03:00
2025-09-26T19:46:00+03:00
в мире
сша
великобритания
россия
мария захарова
нато
северный поток
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопросы, связанные с признаками причастности к теракту на "Северных потоках" США, Великобритании, стран НАТО, остаются без ответа, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту США, Великобритании и других стран НАТО", - сказала агентству дипломат. Именно в связи с этим важно провести подлинное, беспристрастное и всестороннее расследование данного вопиющего преступления, на чем настаивает Россия, добавила она.
в мире, сша, великобритания, россия, мария захарова, нато, северный поток
В мире, США, Великобритания, Россия, Мария Захарова, НАТО, Северный поток
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков

Захарова: РФ настаивает на подлинном расследовании подрыва Северных потоков

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопросы, связанные с признаками причастности к теракту на "Северных потоках" США, Великобритании, стран НАТО, остаются без ответа, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту США, Великобритании и других стран НАТО", - сказала агентству дипломат.
Именно в связи с этим важно провести подлинное, беспристрастное и всестороннее расследование данного вопиющего преступления, на чем настаивает Россия, добавила она.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
9 сентября, 14:11
 
В миреСШАВеликобританияРоссияМария ЗахароваНАТОСеверный поток
 
 
