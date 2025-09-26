https://ria.ru/20250926/mid-2044696640.html
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков - РИА Новости, 26.09.2025
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков
Вопросы, связанные с признаками причастности к теракту на "Северных потоках" США, Великобритании, стран НАТО, остаются без ответа, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:46:00+03:00
2025-09-26T19:46:00+03:00
2025-09-26T19:46:00+03:00
в мире
сша
великобритания
россия
мария захарова
нато
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопросы, связанные с признаками причастности к теракту на "Северных потоках" США, Великобритании, стран НАТО, остаются без ответа, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту США, Великобритании и других стран НАТО", - сказала агентству дипломат. Именно в связи с этим важно провести подлинное, беспристрастное и всестороннее расследование данного вопиющего преступления, на чем настаивает Россия, добавила она.
https://ria.ru/20250909/severnye_potoki-2040671836.html
сша
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, россия, мария захарова, нато, северный поток
В мире, США, Великобритания, Россия, Мария Захарова, НАТО, Северный поток
Захарова указала на вопросы, связанные с подрывом Северных потоков
Захарова: РФ настаивает на подлинном расследовании подрыва Северных потоков