https://ria.ru/20250926/mid-2044694474.html
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
Россия обратится в международный суд ООН в случае отказа Германии, Швеции, Дании и Швейцарии от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков", заявила... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:36:00+03:00
2025-09-26T19:36:00+03:00
2025-09-26T19:36:00+03:00
в мире
россия
германия
мария захарова
оон
северный поток
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия обратится в международный суд ООН в случае отказа Германии, Швеции, Дании и Швейцарии от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В связи с этим РФ официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный Суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", - сказала Захарова в связи с годовщиной подрыва "Северных потоков".
https://ria.ru/20250926/potoki-2044636693.html
россия
германия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, мария захарова, оон, северный поток, швеция
В мире, Россия, Германия, Мария Захарова, ООН, Северный поток, Швеция
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
Захарова: РФ обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"