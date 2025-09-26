Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
19:36 26.09.2025
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
Россия обратится в международный суд ООН в случае отказа Германии, Швеции, Дании и Швейцарии от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков", заявила... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T19:36:00+03:00
2025-09-26T19:36:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия обратится в международный суд ООН в случае отказа Германии, Швеции, Дании и Швейцарии от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В связи с этим РФ официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный Суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", - сказала Захарова в связи с годовщиной подрыва "Северных потоков".
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"

Захарова: РФ обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия обратится в международный суд ООН в случае отказа Германии, Швеции, Дании и Швейцарии от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В связи с этим РФ официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Сейчас идет досудебная стадия урегулирования спора - обязательный этап, предусмотренный конвенциями. Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный Суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", - сказала Захарова в связи с годовщиной подрыва "Северных потоков".
Немецкий политик Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Вагенкнехт напомнила, как Россию обвиняли в подрыве "Северных потоков"
Вчера, 16:57
 
