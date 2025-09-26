Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали планы Киева провести диверсию в Румынии и Польше
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 26.09.2025 (обновлено: 01:10 27.09.2025)
В МИД прокомментировали планы Киева провести диверсию в Румынии и Польше
специальная военная операция на украине
россия
румыния
польша
мария захарова
нато
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Если информация о планах Киева устроить диверсии в Румынии и Польше окажется достоверной, то она будет говорить о близости Европы к началу третьей мировой войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО", — написала она в Telegram-канале.Захарова пояснила, что эти данные указывают на планы Киева отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских дронов, начинить их боевым поражающим элементом, направить их на крупные транспортные хабы НАТО в странах ЕС, одновременно распространить фейковые новости в Европе, чтобы возложить вину на Москву и спровоцировать вооруженное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом.Для этого, в частности, 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины завезли ранее отремонтированные во Львове БПЛА "Герань", добавила представитель МИД.Причиной действий главы киевского режима называется сокрушительное поражение ВСУ уже на стратегическом уровне. "Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны", — заключила Захарова.
россия, румыния, польша, мария захарова, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Румыния, Польша, Мария Захарова, НАТО, Вооруженные силы Украины
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Если информация о планах Киева устроить диверсии в Румынии и Польше окажется достоверной, то она будет говорить о близости Европы к началу третьей мировой войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО", — написала она в Telegram-канале.
Захарова пояснила, что эти данные указывают на планы Киева отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских дронов, начинить их боевым поражающим элементом, направить их на крупные транспортные хабы НАТО в странах ЕС, одновременно распространить фейковые новости в Европе, чтобы возложить вину на Москву и спровоцировать вооруженное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом.
Для этого, в частности, 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины завезли ранее отремонтированные во Львове БПЛА "Герань", добавила представитель МИД.
Причиной действий главы киевского режима называется сокрушительное поражение ВСУ уже на стратегическом уровне.
"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны", — заключила Захарова.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРумынияПольшаМария ЗахароваНАТОВооруженные силы Украины
 
 
