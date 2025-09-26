https://ria.ru/20250926/mid-2044598342.html
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании - РИА Новости, 26.09.2025
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:32:00+03:00
2025-09-26T15:32:00+03:00
2025-09-26T15:32:00+03:00
россия
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России."В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20250922/starmer-2043429790.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Великобритания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия ввела ответные ограничения против Великобритании
МИД: Россия расширила стоп-лист в отношении Великобритании