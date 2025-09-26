https://ria.ru/20250926/mid-2044598342.html

Россия ввела ответные ограничения против Великобритании

Россия ввела ответные ограничения против Великобритании - РИА Новости, 26.09.2025

Россия ввела ответные ограничения против Великобритании

РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:32:00+03:00

2025-09-26T15:32:00+03:00

2025-09-26T15:32:00+03:00

россия

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. РФ добавила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании, сообщил в пятницу МИД России."В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и "экспертного" сообщества Великобритании", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20250922/starmer-2043429790.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)