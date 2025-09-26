Рейтинг@Mail.ru
Меркель сделала заявление о Путине - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 26.09.2025 (обновлено: 22:10 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/merkel-2044513207.html
Меркель сделала заявление о Путине
Меркель сделала заявление о Путине - РИА Новости, 26.09.2025
Меркель сделала заявление о Путине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что находится с главой России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад. Об этом она сказала в интервью... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T11:00:00+03:00
2025-09-26T22:10:00+03:00
в мире
владимир путин
ангела меркель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что находится с главой России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад. Об этом она сказала в интервью Spiegel."Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я. &lt;…&gt; Мы стоим по разные стороны баррикад", — сказала она. Меркель добавила, что уже в одной из первых бесед с Путиным он сказал ей, что величайшей катастрофой XX века был распад Советского Союза. На это она ответила: "То, что ты сейчас называешь величайшей катастрофой, для меня является счастьем всей моей жизни".Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.
https://ria.ru/20250702/merkel-2026641940.html
https://ria.ru/20250311/merkel-2004263512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, ангела меркель
В мире, Владимир Путин, Ангела Меркель
Меркель сделала заявление о Путине

Меркель заявила, что находится с Путиным по разные стороны баррикад

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что находится с главой России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад. Об этом она сказала в интервью Spiegel.

"Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я. <…> Мы стоим по разные стороны баррикад", — сказала она.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Меркель назвала способ остановить конфликт на Украине
2 июля, 03:11
Меркель добавила, что уже в одной из первых бесед с Путиным он сказал ей, что величайшей катастрофой XX века был распад Советского Союза. На это она ответила: "То, что ты сейчас называешь величайшей катастрофой, для меня является счастьем всей моей жизни".
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Меркель призвала подключить дипломатию к урегулированию на Украине
11 марта, 10:55
 
В миреВладимир ПутинАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала