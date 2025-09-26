https://ria.ru/20250926/merkel-2044513207.html

Меркель сделала заявление о Путине

Меркель сделала заявление о Путине - РИА Новости, 26.09.2025

Меркель сделала заявление о Путине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что находится с главой России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад. Об этом она сказала в интервью... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:00:00+03:00

2025-09-26T11:00:00+03:00

2025-09-26T22:10:00+03:00

в мире

владимир путин

ангела меркель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b64091355cfc9eaa47c9a05e1621d85f.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что находится с главой России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад. Об этом она сказала в интервью Spiegel."Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я. <…> Мы стоим по разные стороны баррикад", — сказала она. Меркель добавила, что уже в одной из первых бесед с Путиным он сказал ей, что величайшей катастрофой XX века был распад Советского Союза. На это она ответила: "То, что ты сейчас называешь величайшей катастрофой, для меня является счастьем всей моей жизни".Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

https://ria.ru/20250702/merkel-2026641940.html

https://ria.ru/20250311/merkel-2004263512.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, ангела меркель